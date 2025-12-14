Vinculan a proceso a Israel "N"; agredió a sus hijas y atentó contra policías en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Israel "N" por los delitos de tentativa de homicidio en perjuicio de dos agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, y violencia familiar, en agravio de dos de sus hijas.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre en un domicilio de la colonia Cajeme, al noreste de Ciudad Obregón, donde el imputado ejerció actos de violencia física, verbal y psicológica contra sus hijas, causándoles lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.
Minutos después, alrededor de las 19:00 horas del mismo día; al encontrarse en la vía pública, presuntamente atacó con un cuchillo a dos elementos de la Policía, realizando múltiples intentos de lesión dirigidos al cuello.
La agresión no se consumó por causas ajenas a su voluntad, ya que una policía, logró esquivar el ataque y efectuar un disparo disuasivo al suelo con su arma de cargo, evitando un resultado fatal.