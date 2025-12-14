  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vinculan a proceso a Israel "N"; agredió a sus hijas y atentó contra policías en Ciudad Obregón

Fue el pasado 8 de diciembre cuando se registraron los hechos en una vivienda de la colonia Cajeme

Dic. 14, 2025
Vinculan a proceso a Israel "N"; agredió a sus hijas y atentó contra policías en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Israel "N" por los delitos de tentativa de homicidio en perjuicio de dos agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, y violencia familiar, en agravio de dos de sus hijas.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre en un domicilio de la colonia Cajeme, al noreste de Ciudad Obregón, donde el imputado ejerció actos de violencia física, verbal y psicológica contra sus hijas, causándoles lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

Minutos después, alrededor de las 19:00 horas del mismo día; al encontrarse en la vía pública, presuntamente atacó con un cuchillo a dos elementos de la Policía, realizando múltiples intentos de lesión dirigidos al cuello.

La agresión no se consumó por causas ajenas a su voluntad, ya que una policía, logró esquivar el ataque y efectuar un disparo disuasivo al suelo con su arma de cargo, evitando un resultado fatal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Los ponen tras las rejas por tentativa de homicidio y narcomenudeo
Policiaca

Los ponen tras las rejas por tentativa de homicidio y narcomenudeo

Diciembre 14, 2025

El pasado 2 de diciembre, los sujetos atacaron a balazos a un hombre en Cócorit

Policías estatales hieren a joven que les disparó en Ciudad Obregón
Policiaca

Policías estatales hieren a joven que les disparó en Ciudad Obregón

Diciembre 14, 2025

Los hechos sucedieron en un lote baldío ubicado en la colonia Urbi Villas del Real

Triple agresión armada en Cajeme deja un saldo de 4 víctimas
Policiaca

Triple agresión armada en Cajeme deja un saldo de 4 víctimas

Diciembre 13, 2025

Tres personas perdieron la vida en una serie de ataques armados en Cajeme, dejando conmoción en la comunidad.