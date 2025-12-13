Triple agresión armada en Cajeme deja un saldo de 4 víctimas

La noche del ayer viernes y la madrugada de este sábado, en Cajeme, durante un lapso de aproximadamente cuatro horas, se reportaron tres ataques armados que dejaron como saldo a tres personas sin vida y una más lesionada.

El primer código rojo se reportó cerca de las 21:30 horas, en la colonia San Antonio, ubicada al nororiente de Ciudad Obregón, donde de acuerdo a residentes de la zona, frente a un domicilio localizado en el cruce de las calles Alfonso Esparza y Antonio Valenzuela, un grupo armado privó de la vida a una mujer de alrededor de 40 años.

Minutos más tarde, cerca de las 22:10 horas, se registró un movimiento policiaco al sur de la ciudad, luego de que vecinos de la colonia Libertad alertaran a través de la línea de emergencia 911, por la presencia de detonaciones de arma de fuego.

Al acudir al lugar, los agentes corroboraron la presencia de una persona sin vida tirada sobre la carpeta asfáltica de la calle Río Santiago, entre Moctezuma y Río San Fernando; sobre la identidad de la víctima mortal solo se detalló que se trataba de un hombre de alrededor de 40 años.

Posteriormente, la ola de violencia se extendió más al sur de la ciudad, donde en el patio de una vivienda una pareja fue sorprendida por sujetos armados, quienes, tras disparar en reiteradas ocasiones contra las víctimas, huyeron del lugar.

Por lo anterior, una mujer identificada como Joxanni Guadalupe, de 26 años de edad, perdió la vida, mientras que Santiago Ismael, de 19 años, resultó lesionado por impactos de proyectil de arma de fuego, por lo cual fue trasladado a bordo de una unidad de Cruz Roja a un hospital de la localidad.

Extraoficialmente, se informó que la mujer que fuera asesinada en el lugar, trabajaba como paramédico. Con estas ejecuciones, la cifra de mujeres asesinadas durante el mes de diciembre se eleva a cinco, colocando el acumulado de este año en 45.