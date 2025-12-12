Detienen a violento sujeto al sur de Ciudad Obregón; agredió a su madre e intentó atacar a policías

Elementos de la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar, de Género y Personas Vulnerables (UMAV) detuvieron a un hombre, luego de atender un reporte de violencia familiar en la zona sur de Ciudad Obregón.

Se trata de Obed "N", a quien los oficiales arrestaron en una vivienda de la colonia Ampliación el Rodeo.

Lo anterior, luego de que su madre denunciara que la había agredido física y psicológicamente. Inicialmente, la señora pidió a los policías que retiraran a su hijo de la casa; sin embargo, este se negó y tomó dos cuchillos y una solera, con los que comenzó a amenazarlos.

Luego de controlar la situación, los policías decomisaron las armas blancas y detuvieron a Obed "N", quien además de ser señalado por la presunta comisión del delito de violencia familiar, también enfrentará cargos por delitos contra funcionarios públicos.