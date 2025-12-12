  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 12 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Detienen a violento sujeto al sur de Ciudad Obregón; agredió a su madre e intentó atacar a policías

Además de ser señalado por violencia familiar, el sujeto enfrentará cargos por delitos contra funcionarios públicos

Dic. 12, 2025
Detienen a violento sujeto al sur de Ciudad Obregón; agredió a su madre e intentó atacar a policías

Elementos de la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar, de Género y Personas Vulnerables (UMAV) detuvieron a un hombre, luego de atender un reporte de violencia familiar en la zona sur de Ciudad Obregón.

Se trata de Obed "N", a quien los oficiales arrestaron en una vivienda de la colonia Ampliación el Rodeo.

Lo anterior, luego de que su madre denunciara que la había agredido física y psicológicamente. Inicialmente, la señora pidió a los policías que retiraran a su hijo de la casa; sin embargo, este se negó y tomó dos cuchillos y una solera, con los que comenzó a amenazarlos.

imagen-cuerpo

Luego de controlar la situación, los policías decomisaron las armas blancas y detuvieron a Obed "N", quien además de ser señalado por la presunta comisión del delito de violencia familiar, también enfrentará cargos por delitos contra funcionarios públicos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Detienen a motociclista en Las Areneras de Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a motociclista en Las Areneras de Ciudad Obregón

Diciembre 12, 2025

El tipo intentó escapar de las autoridades, pero rápidamente fue interceptado

En Ciudad Obregón, catean vivienda de Las Misiones; hay dos detenidos
Policiaca

En Ciudad Obregón, catean vivienda de Las Misiones; hay dos detenidos

Diciembre 12, 2025

Los dos sujetos cuentan con antecedentes penales, según informó la Fiscalía del Estado

Detienen a dos con droga durante operativo en Nogales
Policiaca

Detienen a dos con droga durante operativo en Nogales

Diciembre 12, 2025

Se trata de una mujer y un hombre, a quienes les decomisaron pastillas psicotrópicas y envoltorios con cristal