Detienen a dos con droga durante operativo en Nogales

Como resultado de un operativo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), dos personas fueron detenidas en Nogales por la presunta comisión de delito contra la salud.

El primer caso se presentó en la colonia Héroes de la citada ciudad fronteriza, durante patrullajes de vigilancia.

En ese lugar, fue detenido Alfredo "N", de 27 años de edad, ya que al practicarle una revisión le encontraron 77 envoltorios con metanfetamina o crystal, y billetes de distintas denominaciones.

Continuando con los recorridos en la misma colonia, los agentes de la Policía Estatal capturaron a Ana "N", de 27 años, a quien le aseguraron 10 pastillas psicotrópicas.

Ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.