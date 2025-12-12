  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 12 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Detienen a dos con droga durante operativo en Nogales

Se trata de una mujer y un hombre, a quienes les decomisaron pastillas psicotrópicas y envoltorios con crystal

Dic. 12, 2025
Detienen a dos con droga durante operativo en Nogales

Como resultado de un operativo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), dos personas fueron detenidas en Nogales por la presunta comisión de delito contra la salud.

El primer caso se presentó en la colonia Héroes de la citada ciudad fronteriza, durante patrullajes de vigilancia.

En ese lugar, fue detenido Alfredo "N", de 27 años de edad, ya que al practicarle una revisión le encontraron 77 envoltorios con metanfetamina o crystal, y billetes de distintas denominaciones.

Continuando con los recorridos en la misma colonia, los agentes de la Policía Estatal capturaron a Ana "N", de 27 años, a quien le aseguraron 10 pastillas psicotrópicas.

Ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Avances en investigación del caso Waldos con diligencia técnica en empresa
Policiaca

Avances en investigación del caso Waldo's con diligencia técnica en empresa

Diciembre 11, 2025

Las labores de investigación se desarrollaron en estricto apego a la ley y en cumplimiento de una resolución judicial

Capturan en Nogales a hombre requerido por autoridades de Chiapas
Policiaca

Capturan en Nogales a hombre requerido por autoridades de Chiapas

Diciembre 11, 2025

El sujeto es acusado de robo a una institución financiera; era requerido en el distrito de Comitán

Dan prisión preventiva a Danna Gabriela "N" por desaparición y asociación delictuosa
Policiaca

Dan prisión preventiva a Danna Gabriela "N" por desaparición y asociación delictuosa

Diciembre 11, 2025

La mujer habría participado en la privación ilegal de la libertad de Gilberto Fernando "N"