  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 11 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan en Nogales a hombre requerido por autoridades de Chiapas

El sujeto es acusado de robo a una institución financiera; era requerido en el distrito de Comitán

Dic. 11, 2025
Capturan en Nogales a hombre requerido por autoridades de Chiapas

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron a Wilson "N" en cumplimiento a una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGEC), derivada de una causa penal por robo en institución financiera en esa entidad.

La captura se realizó en la colonia Las Haciendas, en Nogales, donde los agentes ministeriales ubicaron al individuo tras labores de investigación iniciadas por una solicitud de colaboración recibida el 13 de noviembre de 2025.

El mandato judicial fue emitido por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, al considerar elementos suficientes para atribuirle participación en un robo cometido en perjuicio de una institución de banca múltiple.

Una vez confirmado su estatus legal, el asegurado fue trasladado y puesto a disposición conforme a los protocolos de coordinación interinstitucional, para garantizar que enfrente el proceso penal correspondiente en el estado requirente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Dan prisión preventiva a Danna Gabriela "N" por desaparición y asociación delictuosa
Policiaca

Dan prisión preventiva a Danna Gabriela "N" por desaparición y asociación delictuosa

Diciembre 11, 2025

La mujer habría participado en la privación ilegal de la libertad de Gilberto Fernando "N"

Vuelca camioneta en estacionamiento de supermercado de Ciudad Obregón
Policiaca

Vuelca camioneta en estacionamiento de supermercado de Ciudad Obregón

Diciembre 11, 2025

El vehículo transitaba por la carretera México 15 cuando otro auto le cortó circulación

Detienen a sujeto con armamento en Navojoa
Policiaca

Detienen a sujeto con armamento en Navojoa

Diciembre 11, 2025

El hombre fue interceptado en calles de la colonia Reforma; conducía una vagoneta con reporte de robo en Estados Unidos