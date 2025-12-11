Capturan en Nogales a hombre requerido por autoridades de Chiapas

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron a Wilson "N" en cumplimiento a una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGEC), derivada de una causa penal por robo en institución financiera en esa entidad.

La captura se realizó en la colonia Las Haciendas, en Nogales, donde los agentes ministeriales ubicaron al individuo tras labores de investigación iniciadas por una solicitud de colaboración recibida el 13 de noviembre de 2025.

El mandato judicial fue emitido por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, al considerar elementos suficientes para atribuirle participación en un robo cometido en perjuicio de una institución de banca múltiple.

Una vez confirmado su estatus legal, el asegurado fue trasladado y puesto a disposición conforme a los protocolos de coordinación interinstitucional, para garantizar que enfrente el proceso penal correspondiente en el estado requirente.