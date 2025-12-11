Detienen a sujeto con armamento en Navojoa

Elementos del Ejército Mexicano, con apoyo de agentes ministeriales, capturaron a un sujeto en posesión de un arsenal y un vehículo robado, en la ciudad de Navojoa.

El Gabinete de Seguridad de México informó que el aseguramiento ocurrió en calle Mariano Matamoros y García Morales, en la colonia Reforma.

El hoy detenido, tripulaba una vagoneta Jeep Cherokee de color gris y modelo reciente, misma que contaba con placas sobrepuestas, además de que tenía reporte de robo en Estados Unidos.

Dentro de la unidad motriz, los agentes hallaron 4 rifles AK-47 y 20 cargadores, 1 fusil calibre .223 y 7 cargadores, una pistola calibre .40 y dos cargadores para dicha arma, además de cartuchos de diversos calibres, 4 chalecos balísticos, 8 placas balísticas y un chaleco táctico.

Todo el material, así como el conductor del vehículo, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, para las indagatorias correspondientes.