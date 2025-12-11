  • 24° C
Policiaca

Se duerme al volante y ocasiona aparatoso accidente en Ciudad Obregón

Uno de los vehículos involucrados terminó volcado sobre la calle Jalisco

Dic. 11, 2025
La mañana de este jueves se registró un fuerte accidente automovilístico al sur de Ciudad Obregón, lo que movilizó a elementos policiacos y cuerpos de emergencias.

El incidente tuvo lugar en calle Jalisco y carretera Internacional, cuando un sedán Toyota Prius de color azul impactó por alcance a un Chevrolet Beat gris, cuando ambos transitaban de sur a norte. Lo anterior ocurrió cuando el chofer del primer auto se durmió mientras conducía.

A causa del fuerte impacto, el Prius volcó, mientras que el otro automóvil resultó con severos daños en la parte posterior.

Ambos conductores salieron ilesos; y elementos del Departamento de Tránsito se encargaron de tomar nota del hecho para los fines legales correspondientes, además, ordenaron que los autos quedaran bajo resguardo en un corralón, por lo que fueron remolcados en grúa.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

