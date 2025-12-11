Se duerme al volante y ocasiona aparatoso accidente en Ciudad Obregón

La mañana de este jueves se registró un fuerte accidente automovilístico al sur de Ciudad Obregón, lo que movilizó a elementos policiacos y cuerpos de emergencias.

El incidente tuvo lugar en calle Jalisco y carretera Internacional, cuando un sedán Toyota Prius de color azul impactó por alcance a un Chevrolet Beat gris, cuando ambos transitaban de sur a norte. Lo anterior ocurrió cuando el chofer del primer auto se durmió mientras conducía.

A causa del fuerte impacto, el Prius volcó, mientras que el otro automóvil resultó con severos daños en la parte posterior.

Ambos conductores salieron ilesos; y elementos del Departamento de Tránsito se encargaron de tomar nota del hecho para los fines legales correspondientes, además, ordenaron que los autos quedaran bajo resguardo en un corralón, por lo que fueron remolcados en grúa.