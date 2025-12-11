  • 24° C
Policiaca

Vuelca camioneta en estacionamiento de supermercado de Ciudad Obregón

El vehículo transitaba por la carretera México 15 cuando otro auto le cortó circulación

Dic. 11, 2025
Apoyada sobre el costado izquierdo y con el frontal impactado en un poste de alumbrado, fue como terminó una vagoneta de la marca BMW, luego de participar en un accidente de tránsito.

El percance se suscitó minutos después de las 10:00 horas del jueves en la carretera Internacional entre calles Lago Superior y Cananea, al norte de Ciudad Obregón.

Como presunto responsable aparece el conductor de un Hyundai i10 de color gris y modelo reciente, que transitaba hacia el sur por la carretera y cambió intempestivamente de carril, cortándole circulación a la vagoneta de la línea X5 y color blanco, que circulaba en la misma dirección.

imagen-cuerpo

Luego de que ambos autos colisionaran, la camioneta BMW se salió de la carretera, se impactó con la banqueta en el estacionamiento de un supermercado, y luego con un poste de alumbrado, para después volcar.

Ambos choferes salieron ilesos, por lo que solamente se requirió la presencia de agentes del Departamento de Tránsito, quienes tomaron nota del percance.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

