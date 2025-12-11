Vuelca camioneta en estacionamiento de supermercado de Ciudad Obregón

Apoyada sobre el costado izquierdo y con el frontal impactado en un poste de alumbrado, fue como terminó una vagoneta de la marca BMW, luego de participar en un accidente de tránsito.

El percance se suscitó minutos después de las 10:00 horas del jueves en la carretera Internacional entre calles Lago Superior y Cananea, al norte de Ciudad Obregón.

Como presunto responsable aparece el conductor de un Hyundai i10 de color gris y modelo reciente, que transitaba hacia el sur por la carretera y cambió intempestivamente de carril, cortándole circulación a la vagoneta de la línea X5 y color blanco, que circulaba en la misma dirección.

Luego de que ambos autos colisionaran, la camioneta BMW se salió de la carretera, se impactó con la banqueta en el estacionamiento de un supermercado, y luego con un poste de alumbrado, para después volcar.

Ambos choferes salieron ilesos, por lo que solamente se requirió la presencia de agentes del Departamento de Tránsito, quienes tomaron nota del percance.