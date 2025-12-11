  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 11 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Dan prisión preventiva a Danna Gabriela "N" por desaparición y asociación delictuosa

La mujer habría participado en la privación ilegal de la libertad de Gilberto Fernando "N"

Dic. 11, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas, informó sobre la vinculación a proceso obtenida contra Danna Gabriela "N", alias "La Morena", por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, en concurso real de delitos.

En audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados tras ejecutar la orden de aprehensión contra la imputada.

El juez de Control resolvió vincular a proceso a Danna Gabriela "N" por ambos delitos, acreditando su probable participación en la afectación de la libertad de la víctima, de nombre Gilberto Fernando "N".

Como medida cautelar, el juez determinó imponer la prisión preventiva justificada, por lo que la imputada permanecerá recluida mientras se define su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

