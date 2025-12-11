Dan prisión preventiva a Danna Gabriela "N" por desaparición y asociación delictuosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas, informó sobre la vinculación a proceso obtenida contra Danna Gabriela "N", alias "La Morena", por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, en concurso real de delitos.

En audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados tras ejecutar la orden de aprehensión contra la imputada.

El juez de Control resolvió vincular a proceso a Danna Gabriela "N" por ambos delitos, acreditando su probable participación en la afectación de la libertad de la víctima, de nombre Gilberto Fernando "N".

Como medida cautelar, el juez determinó imponer la prisión preventiva justificada, por lo que la imputada permanecerá recluida mientras se define su situación legal.