  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 11 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Avances en investigación del caso Waldo's con diligencia técnica en empresa

Las labores de investigación se desarrollaron en estricto apego a la ley y en cumplimiento de una resolución judicial

Dic. 11, 2025
Avances en investigación del caso Waldos con diligencia técnica en empresa

Como parte de los avances que se han alcanzado en la investigación del caso Waldo´s, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dio a conocer a través de un comunicado que la jornada de este jueves, llevó a cabo una diligencia técnica de investigación, en cumplimiento de una resolución judicial, en las instalaciones del establecimiento donde ocurrió el siniestro del pasado primero de noviembre en la capital del estado.

En el comunicado se precisó que la actuación ministerial obedeció a los requerimientos realizados por el Agente del Ministerio Público a los ejecutivos de la empresa, garantizándoles su derecho a una defensa adecuada.

Finalmente se resaltó que las labores se desarrollaron en estricto apego a la ley, con resguardo perimetral y plena observancia de la cadena de custodia, con el propósito de fortalecer la investigación y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Cabe recordar que el pasado 7 de diciembre, la dependencia detalló que, como parte del desarrollo de la investigación, han sido citados a comparecer ante el Ministerio Público integrantes del órgano directivo superior de la empresa, en el marco de las diligencias en curso.

Asimismo, la institución aclaró que la identidad, cargos y fechas de comparecencia de las personas citadas no pueden hacerse públicas mientras la carpeta de investigación se encuentra en integración, lo anterior por mandato legal, a fin de proteger la secrecía y debido proceso de la investigación, así como la presunción de inocencia de todos los involucrados.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Capturan en Nogales a hombre requerido por autoridades de Chiapas
Policiaca

Capturan en Nogales a hombre requerido por autoridades de Chiapas

Diciembre 11, 2025

El sujeto es acusado de robo a una institución financiera; era requerido en el distrito de Comitán

Dan prisión preventiva a Danna Gabriela "N" por desaparición y asociación delictuosa
Policiaca

Dan prisión preventiva a Danna Gabriela "N" por desaparición y asociación delictuosa

Diciembre 11, 2025

La mujer habría participado en la privación ilegal de la libertad de Gilberto Fernando "N"

Vuelca camioneta en estacionamiento de supermercado de Ciudad Obregón
Policiaca

Vuelca camioneta en estacionamiento de supermercado de Ciudad Obregón

Diciembre 11, 2025

El vehículo transitaba por la carretera México 15 cuando otro auto le cortó circulación