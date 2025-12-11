Avances en investigación del caso Waldo's con diligencia técnica en empresa

Como parte de los avances que se han alcanzado en la investigación del caso Waldo´s, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dio a conocer a través de un comunicado que la jornada de este jueves, llevó a cabo una diligencia técnica de investigación, en cumplimiento de una resolución judicial, en las instalaciones del establecimiento donde ocurrió el siniestro del pasado primero de noviembre en la capital del estado.

En el comunicado se precisó que la actuación ministerial obedeció a los requerimientos realizados por el Agente del Ministerio Público a los ejecutivos de la empresa, garantizándoles su derecho a una defensa adecuada.

Finalmente se resaltó que las labores se desarrollaron en estricto apego a la ley, con resguardo perimetral y plena observancia de la cadena de custodia, con el propósito de fortalecer la investigación y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Cabe recordar que el pasado 7 de diciembre, la dependencia detalló que, como parte del desarrollo de la investigación, han sido citados a comparecer ante el Ministerio Público integrantes del órgano directivo superior de la empresa, en el marco de las diligencias en curso.

Asimismo, la institución aclaró que la identidad, cargos y fechas de comparecencia de las personas citadas no pueden hacerse públicas mientras la carpeta de investigación se encuentra en integración, lo anterior por mandato legal, a fin de proteger la secrecía y debido proceso de la investigación, así como la presunción de inocencia de todos los involucrados.