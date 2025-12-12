  • 24° C
En Ciudad Obregón, catean vivienda de Las Misiones; hay dos detenidos

Los dos sujetos cuentan con antecedentes penales, según informó la Fiscalía del Estado

Dic. 12, 2025
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Policía Estatal y el Ejército, ejecutó una orden de cateo en el fraccionamiento Las Misiones.

La diligencia se registró en una vivienda ubicada en la calle Zumaya, al sur de Ciudad Obregón, donde las autoridades hallaron una bolsa con metanfetamina o cristal, 23 envoltorios de plástico con la misma sustancia, una báscula gramera, presuntamente utilizada para dosificar la droga, así como varias envolturas.

En el sitio, también fueron detenidos dos sujetos; identificados como José María "N", de 29 años de edad, y Julio César "N", de 46.

La Fiscalía del Estado informó que el primero cuenta con antecedentes por maltrato infantil, mientras que el segundo cuenta con historial por delitos como lesiones, robo de vehículo, daños, violencia contra un menor, abuso de confianza, allanamiento, violencia doméstica y resistencia de particulares.

Todo el material incautado, así como los dos hombres, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las indagatorias pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

