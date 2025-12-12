  • 24° C
Policiaca

Detienen a motociclista en Las Areneras de Ciudad Obregón

El tipo intentó escapar de las autoridades, pero rápidamente fue interceptado

Dic. 12, 2025
Pedro Ciriaco, alias “El Coco” de 23 años de edad, fue detenido por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el sector de las Areneras, al noroeste de Ciudad Obregón.

Lo anterior ocurrió cuando los agentes realizaban recorridos de reconocimiento junto a efectivos del Ejército Mexicano en el bordo del Canal Bajo.

El sujeto en cuestión; al percatarse de la presencia de los uniformados, intentó huir en una motocicleta Italika de color rojo; sin embargo, lo alcanzaron rápidamente y procedieron a hacerle una revisión.

Fue de este modo, que le encontraron 31 envoltorios con metanfetamina entre sus pertenencias, por lo que fue turnado al Ministerio Público, por la presunta comisión de delito contra la salud.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

