Detienen a motociclista en Las Areneras de Ciudad Obregón

Pedro Ciriaco, alias “El Coco” de 23 años de edad, fue detenido por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el sector de las Areneras, al noroeste de Ciudad Obregón.

Lo anterior ocurrió cuando los agentes realizaban recorridos de reconocimiento junto a efectivos del Ejército Mexicano en el bordo del Canal Bajo.

El sujeto en cuestión; al percatarse de la presencia de los uniformados, intentó huir en una motocicleta Italika de color rojo; sin embargo, lo alcanzaron rápidamente y procedieron a hacerle una revisión.

Fue de este modo, que le encontraron 31 envoltorios con metanfetamina entre sus pertenencias, por lo que fue turnado al Ministerio Público, por la presunta comisión de delito contra la salud.