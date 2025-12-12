  • 24° C
Policiaca

El sujeto figura como probable responsable de varios hechos violentos en esa región; ya estaba detenido cuando le ejecutaron otra orden de aprehensión

Dic. 12, 2025
Vinculan a proceso a presunto homicida en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de José Francisco "N", considerado como objetivo prioritario integrante de una célula delictiva generadora de violencia, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, luego de celebrarse la audiencia inicial de formulación de imputación derivada de una orden de aprehensión ejecutada en reclusión, en Hermosillo.

Durante la audiencia, el juez calificó de procedente la imputación y determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, atendiendo a la gravedad del delito y al riesgo procesal, luego de ser capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

De acuerdo con las investigaciones que se le imputan, los hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2025, en un domicilio ubicado sobre el bulevar Ingeniero Armando V. Escalante, en la colonia Parque Central.

En ese lugar, el imputado arribó al inmueble y realizó disparos en contra de la víctima, Javier Alberto "N", quien perdió la vida en el interior del domicilio a consecuencia de las lesiones sufridas.

Los datos de prueba integrados por el Agente del Ministerio Público permitieron acreditar la probable responsabilidad del imputado, así como las circunstancias calificativas que agravan la conducta.

Cabe señalar que José Francisco "N" figura en diversas carpetas de investigación relacionadas con hechos de homicidio registrados en la región, información que forma parte del análisis integral del caso.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

