Policiaca

Los ponen tras las rejas por tentativa de homicidio y narcomenudeo

El pasado 2 de diciembre, los sujetos atacaron a balazos a un hombre en Cócorit

Dic. 14, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Brayan Jesús “N” y Humberto Damián “N” por los delitos de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en el municipio de Cajeme.

Durante la audiencia inicial se acreditó que ambos imputados forman parte de una asociación delictiva, y que su conducta vulneró no solo la integridad de la víctima, sino también la seguridad pública, la salud y el orden social, por lo que se les dictó prisión preventiva.

Datos de prueba establecen que los hechos ocurrieron el pasado 2 de diciembre, en la Comisaría de Cócorit, donde los imputados, acompañados de otros sujetos, planearon y ejecutaron un ataque armado con la intención de privar de la vida a la víctima.

La agresión se realizó de manera sorpresiva y con uso de arma de fuego, efectuando múltiples disparos contra el hombre cuando se encontraba al interior de su vehículo, quien logró evadir el ataque al reaccionar de forma inmediata y huir del lugar, además de que un acompañante repelió la agresión y se registró la pronta intervención de las autoridades.

Durante la detención, a Brayan Jesús “N” se le aseguró un envoltorio con metanfetamina con un peso de 11.711 gramos, mientras que a Humberto Damián “N” se le localizó otro envoltorio con la misma sustancia, con un peso de 21.361 gramos.

Estos elementos permitieron al juez sujetar a proceso a los imputados, al considerar acreditada su probable responsabilidad en delitos de alto impacto que atentan contra la vida y la seguridad colectiva.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

