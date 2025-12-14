Policías estatales hieren a joven que les disparó en Ciudad Obregón

Durante los primeros minutos del domingo, un joven de 25 años de edad atentó contra elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes lo hirieron al repeler la agresión.

Los hechos tuvieron lugar en un lote baldío ubicado en la calle Casa Blanca entre Córdova y Armedo de la colonia Urbi Villas del Real, al poniente de Ciudad Obregón.

En ese sitio, los oficiales realizaban recorridos de vigilancia, cuando Alexis “N”; de manera repentina y sin motivo aparente, comenzó a dispararles.

Los policías, al repeler la agresión, lo lesionaron, por lo que solicitaron apoyo de paramédicos de Cruz Roja, quienes se encargaron de brindarle primeros auxilios y trasladarlo a un hospital, donde quedó bajo observación médica y con custodia policiaca.

De igual modo, se solicitó la intervención de peritos de la Fiscalía del Estado, para el aseguramiento del arma utilizada por Alexis durante el ataque, así como los casquillos encontrados en el área.