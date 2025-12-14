  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Abandonan vehículo tras accidente en Guaymas

El incidente ocurrió durante la madrugada del domingo; no se reportan heridos

Dic. 14, 2025
Abandonan vehículo tras accidente en Guaymas

Un sedán de la marca Volkswagen fue hallado en estado de abandono, tras participar en un accidente en el municipio de Guaymas.

El percance sucedió durante la madrugada del domingo; a eso de las 01:30 horas, en la carretera San José de Guaymas – San Judas, a la altura de la desviación que conduce a Puente Quemado, donde la unidad se salió del camino y volcó.

Elementos de la Policía se encargaron de tomar nota de los hechos, y ordenaron el traslado del automóvil a un corralón, donde quedaría bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones.

De igual modo, se desplegó un operativo en el lugar, pero no fueron localizadas personas heridas, por lo que se estableció que los ocupantes huyeron del lugar.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

