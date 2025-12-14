Abandonan vehículo tras accidente en Guaymas

Un sedán de la marca Volkswagen fue hallado en estado de abandono, tras participar en un accidente en el municipio de Guaymas.

El percance sucedió durante la madrugada del domingo; a eso de las 01:30 horas, en la carretera San José de Guaymas – San Judas, a la altura de la desviación que conduce a Puente Quemado, donde la unidad se salió del camino y volcó.

Elementos de la Policía se encargaron de tomar nota de los hechos, y ordenaron el traslado del automóvil a un corralón, donde quedaría bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones.

De igual modo, se desplegó un operativo en el lugar, pero no fueron localizadas personas heridas, por lo que se estableció que los ocupantes huyeron del lugar.