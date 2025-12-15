  • 24° C
Policiaca

Hallan a joven sin vida en departamentos de la calle Náinari, en Ciudad Obregón

De manera extraoficial trascendió que el hombre habría fallecido a causa de una sobredosis

Dic. 15, 2025
Un fuerte despliegue policiaco y militar se pudo observar durante la mañana del lunes sobre la calle Náinari, luego de que autoridades hallaran a un joven hombre sin vida dentro de un departamento.

Lo anterior sucedió en un complejo habitacional ubicado en la citada avenida, entre calles Campeche y Yucatán, al norte de Ciudad Obregón.

Sobre el occiso, se informó que se trata de un estudiante de la carrera de Medicina, originario del estado de Baja California.

Fue aproximadamente a las 10:00 horas, cuando elementos policiacos localizaron al joven dentro del departamento, ya sin signos vitales.

De manera exrtraoficial, trascendió que el muchacho habría fallecido por una sobredosis, ya que junto al cuerpo se encontraron algunas jeringas.

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las investigaciones en el lugar, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia para precisar las causas de muerte.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

