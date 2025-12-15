Decomisan más de 80 kilos de cristal durante cateo en San Luis Río Colorado

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano participaron en una diligencia de cateo en San Luis Río Colorado, donde se logró el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina o cristal.

El procedimiento judicial se realizó en una vivienda de la calle 38 de la colonia Solidaridad, sitio en el que, además de los 85 kilos de narcótico, se detuvo a tres hombres jóvenes, además, se decomisó una vagoneta Nissan X-Trail de color blanco.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el costo estimado de la droga incautada es de 22.5 millones de pesos.

Todo el material decomisado, así como los tres sujetos detenidos, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.