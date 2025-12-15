  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Decomisan más de 80 kilos de cristal durante cateo en San Luis Río Colorado

El narcótico fue hallado durante un cateo en la colonia Solidaridad; hay tres detenidos

Dic. 15, 2025
Decomisan más de 80 kilos de cristal durante cateo en San Luis Río Colorado

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano participaron en una diligencia de cateo en San Luis Río Colorado, donde se logró el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina o cristal.

imagen-cuerpo

El procedimiento judicial se realizó en una vivienda de la calle 38 de la colonia Solidaridad, sitio en el que, además de los 85 kilos de narcótico, se detuvo a tres hombres jóvenes, además, se decomisó una vagoneta Nissan X-Trail de color blanco.

imagen-cuerpo

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el costo estimado de la droga incautada es de 22.5 millones de pesos.

Todo el material decomisado, así como los tres sujetos detenidos, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Catean vivienda en Cedros II, al poniente de Ciudad Obregón
Policiaca

Catean vivienda en Cedros II, al poniente de Ciudad Obregón

Diciembre 15, 2025

Trascendió que varios sujetos fueron detenidos durante la diligencia

Capturan a menor con arma blanca en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a menor con arma blanca en Ciudad Obregón

Diciembre 15, 2025

Los agentes sorprendieron al jovencito husmeando en un domicilio

Hallan a joven sin vida en departamentos de la calle Náinari, en Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan a joven sin vida en departamentos de la calle Náinari, en Ciudad Obregón

Diciembre 15, 2025

De manera extraoficial trascendió que el hombre habría fallecido a causa de una sobredosis