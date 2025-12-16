Alerta en colegio de Ciudad Obregón tras amenaza de alumno

La mañana de este martes, elementos de la Policía Municipal hicieron acto de presencia en un colegio ubicado en la Zona Norte de Ciudad Obregón, luego de que se activaran los protocolos de seguridad.

Lo anterior, debido a que un alumno de primaria dijo a sus compañeros que llevaría un arma a la escuela, según trascendió en redes sociales. Por tal motivo, padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a clases, como medida preventiva.

Los uniformados acudieron hasta el colegio, ubicado en calle Cajeme entre Veracruz y Sonora; y tomaron nota de lo ocurrido para los fines legales correspondientes.

Por su parte, el plantel educativo informó a través de un comunicado que, como parte de los protocolos de seguridad, el joven que amenazó con llevar el arma continuará temporalmente su proceso educativo de manera virtual, mientras se realizan los procesos internos de seguimiento, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).