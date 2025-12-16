  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Alerta en colegio de Ciudad Obregón tras amenaza de alumno

El estudiante dijo a sus compañeros que llevaría un arma a la escuela, por lo que la institución activó los protocolos de seguridad

Dic. 16, 2025
La mañana de este martes, elementos de la Policía Municipal hicieron acto de presencia en un colegio ubicado en la Zona Norte de Ciudad Obregón, luego de que se activaran los protocolos de seguridad.

Lo anterior, debido a que un alumno de primaria dijo a sus compañeros que llevaría un arma a la escuela, según trascendió en redes sociales. Por tal motivo, padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a clases, como medida preventiva.

Los uniformados acudieron hasta el colegio, ubicado en calle Cajeme entre Veracruz y Sonora; y tomaron nota de lo ocurrido para los fines legales correspondientes.

Por su parte, el plantel educativo informó a través de un comunicado que, como parte de los protocolos de seguridad, el joven que amenazó con llevar el arma continuará temporalmente su proceso educativo de manera virtual, mientras se realizan los procesos internos de seguimiento, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

