El Fiscal General de Justicia presentó su Informe Anual de Labores 2025

El documento será analizado por los integrantes del Congreso del Estado

Dic. 15, 2025
En cumplimiento al artículo 98 de la Constitución, este lunes Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), presentó su informe Anual de Actividades 2025 al Congreso del Estado.

El documento fue recibido por la diputada presidenta de la Mesa directiva del Congreso del Estado, María Eduwiges Espinoza Tapia, en compañía del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, René García Rojo, y la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, María Karina Olivares Rábago.

Los legisladores confirmaron que el informe, presentado en formato impreso y digital, será sometido a la correspondiente revisión y análisis de la Cámara, con el propósito de generar las observaciones y comentarios pertinentes.

Durante la entrega, la diputada presidenta del Legislativo estatal destacó la trascendencia de analizar el desempeño de la institución no solo en el ámbito de la procuración de justicia, sino también en las acciones de acompañamiento integral a víctimas y la implementación de actividades que fomentan el bienestar comunitario, como las ferias de emprendedores y los eventos cívicos, culturales y deportivos.

Por su parte, el titular de la representación social subrayó la necesidad imperante de mantener una coordinación estratégica y eficaz con los demás órganos de gobierno. Señaló que esta sinergia es clave para elevar la efectividad de las labores desarrolladas por la institución, y enfatizó que el informe es un testimonio del compromiso y esfuerzo conjunto de todo el personal que integra la Fiscalía.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

