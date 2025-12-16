  • 24° C
Policiaca

Imputan por homicidio a integrante de célula delictiva en Hermosillo

Francisco "N" habría privado de la vida a otro hombre en junio de 2017, en la colonia Urbi Villa del Prado

Dic. 16, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en audiencia inicial, logró que se formulara imputación en contra de Francisco "N", integrante de una célula delictiva generadora de violencia en Hermosillo, por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja en perjuicio de Jesús Nahúm "N".

Durante la audiencia, el Agente Ministerio Público expuso los datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso, el imputado se acogió al plazo constitucional de 144 horas, por lo que la resolución de su situación jurídica quedó pendiente. Como medida cautelar, se impuso la prisión preventiva justificada.

Dentro de la carpeta de investigación quedó asentado que, los hechos suscitados el 25 de junio de 2017 en la colonia Urbi Villa del Prado, donde el imputado y otro sujeto persiguieron a pie a la víctima sobre el retorno Onil.

Durante la persecución, Francisco "N" profirió insultos y ordenó a su acompañante que disparara contra la víctima, quien recibió impactos de arma de fuego en el tórax que posteriormente le causaron la muerte.

La agresión se realizó con superioridad numérica y armada, tras una planeación previa que incluyó la provisión de armas y el traslado al lugar de los hechos, en el contexto de disputas relacionadas con actividades ilícitas.

Tras el ataque, ambos agresores huyeron juntos a bordo de un mismo vehículo, sin que la víctima pudiera repeler la agresión. Con datos de prueba, se obtuvo orden de aprehensión la cual fue cumplida por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

