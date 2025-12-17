En Huatabampo, decomisan más de 40 kilos de drogas ocultas en camión de pasajeros; hay tres detenidos

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un cargamento de sustancias ilícitas y detuvieron a tres individuos en la región sur de Sonora.

Los hechos sucedieron sobre la carretera federal México 15, a la altura del kilómetro 93+100, en el municipio de Huatabampo.

En ese punto, los agentes federales interceptaron un autobús de pasajeros foráneo para realizar una inspección, mediante la que hallaron un compartimento donde se transportaban diversos paquetes con características propias de narcóticos.

En total fueron 36 paquetes que contenían un polvo blanco con las propiedades físicas del fentanilo, dando un peso aproximado de 38 kilos.

De la misma manera, las autoridades localizaron otros seis paquetes con una sustancia pastosa de color café, presumiblemente heroína, con un peso estimado de 3.3 kilos. Dentro de la evidencia recabada, se documentó que los envoltorios presentaban marcas distintivas para su clasificación, incluyendo bolsas azules con el logotipo de Superman, así como etiquetas con las leyendas "Poncho", "Pelón", "Toro" y "Demon".

Como resultado del operativo, tres hombres que viajaban en la unidad fueron detenidos. Además de la droga, las autoridades aseguraron el vehículo de transporte y varios teléfonos celulares. Tanto los detenidos como los indicios materiales fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de los implicados.