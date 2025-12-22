Impactante video capta a un autobús con 25 pasajeros cayendo a un abismo en Medellín

Los accidentes de tránsito continúan marcando la temporada decembrina en Colombia. La mañana de este lunes 22 de diciembre se registró un fuerte siniestro vial en el kilómetro 3 de la vía Santa Elena, en zona rural de Medellín, donde un bus de transporte intermunicipal cayó a un precipicio tras chocar con un camión.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo llevaba cerca de 25 pasajeros. Aunque no se registraron personas fallecidas, varias resultaron lesionadas y fueron atendidas por los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

ASÍ OCURRIÓ EL ACCIDENTE

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, en el sector conocido como 8 de Marzo. Testigos captaron en video el momento en que un furgón tomó una curva y, metros detrás, el bus perdió el control, salió de la vía y cayó por un barranco.

Las imágenes muestran a personas que se encontraban en la zona gritando y tratando de auxiliar a los pasajeros. El impacto también provocó el colapso parcial de una vivienda cercana, dejando a uno de sus habitantes afectado.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que se trató de un camión volcado sobre la vía y un bus que terminó fuera de la carretera, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

BALANCE DE PERSONAS LESIONADAS

Carlos Andrés Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, informó que de las 25 personas que viajaban en el bus, 12 resultaron heridas. Seis fueron atendidas en el lugar y seis más trasladadas a centros médicos.

Cerca de 20 unidades del cuerpo de bomberos participaron en las labores de rescate y estabilización del vehículo, mientras se realizaban inspecciones en la zona para descartar otros riesgos.

En el camión involucrado se transportaba un semoviente tipo pony, el cual no presentó lesiones graves y será sometido a una revisión veterinaria preventiva.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, indicó que de manera preliminar se presume una falla en el sistema de frenos del bus, aunque aclaró que esta versión será confirmada tras los peritajes técnicos y el análisis de los videos del accidente.

Las autoridades informaron que la vía Santa Elena permanece cerrada en ambos sentidos. Como rutas alternas, se recomienda transitar por la variante Palmas y luego continuar por las veredas Pantanillo o Perico.

El bus involucrado pertenece a la empresa Rápido Medellín Rionegro S.A., que presta servicio entre Medellín, Rionegro y el Aeropuerto Internacional José María Córdova.