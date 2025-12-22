Aeronave de Semar sufre accidente en Texas

Una aeronave de la Secretaría de Marina-Armada de México sufrió un accidente mientras realizaba una misión de apoyo médico en Estados Unidos. El incidente ocurrió durante la aproximación a Galveston, Texas, cuando la unidad aérea participaba en un traslado humanitario en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

MISIÓN MÉDICA EN CURSO AL MOMENTO DEL INCIDENTE

La Semar confirmó el hecho mediante un comunicado oficial, en el que explicó que la aeronave se encontraba en una operación de apoyo médico internacional. Estos vuelos forman parte de un programa humanitario que permite trasladar a niñas y niños mexicanos con quemaduras graves a hospitales especializados en Estados Unidos.

El destino habitual de estas misiones es el Hospital Shriners para Niños, ubicado en Galveston, un centro reconocido a nivel mundial por la atención de quemaduras pediátricas.

ACTIVAN PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE

Tras el accidente, la Secretaría de Marina activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, conocidos como SAR. Estas acciones se realizan en coordinación con autoridades locales de Estados Unidos, entre ellas corporaciones de respuesta de emergencia y, en caso necesario, la Guardia Costera, debido a la cercanía de la zona con el Golfo de México.

La dependencia señaló que el evento sigue en desarrollo, por lo que no se han dado a conocer detalles sobre el estado de la tripulación, personal médico o posibles pacientes que viajaban a bordo, a fin de evitar información imprecisa.

INFORMACIÓN RESERVADA Y A LA ESPERA DE ACTUALIZACIÓN

La Semar indicó que, por tratarse de una situación en curso, los datos oficiales se mantendrán reservados hasta contar con reportes plenamente verificados. Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo comunicado con información sobre el estado de la aeronave y de las personas involucradas.

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas ni daños adicionales derivados del accidente.

LA ALIANZA HUMANITARIA ENTRE SEMAR Y MICHOU Y MAU

Este incidente vuelve a poner atención en la colaboración entre la Secretaría de Marina y la Fundación Michou y Mau, una organización dedicada a brindar apoyo a menores con quemaduras severas. Desde hace años, ambas instituciones trabajan juntas para habilitar puentes aéreos humanitarios que permitan traslados urgentes cuando el tratamiento en México no es suficiente.

Las aeronaves de la Armada de México son adaptadas como ambulancias aéreas y cuentan con equipo de soporte vital avanzado, además de tripulaciones altamente capacitadas, debido a que el tiempo es un factor clave para la recuperación de los pacientes.

FUNDACIÓN EN ESPERA DE REPORTES OFICIALES

Hasta ahora, la Fundación Michou y Mau no ha emitido un posicionamiento independiente sobre el accidente, a la espera de la información oficial que proporcionen las autoridades navales mexicanas y estadounidenses.

Las autoridades reiteraron que seguirán informando conforme avance la investigación y se cuente con datos confirmados sobre este hecho ocurrido en territorio estadounidense.