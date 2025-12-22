Marina Mexicana confirma 5 muertos tras accidente de aeronave en Texas

La Secretaría de Marina Armada de México ha confirmado que cinco personas perdieron la vida en el trágico accidente de una aeronave, que realizaba un vuelo médico especializado en el estado de Texas, Estados Unidos.

El avión, que trasladaba a un paciente pediátrico junto con siete personas más, se estrelló cerca de la ciudad de Galveston durante su aproximación al aeropuerto internacional Scholes, en lo que se había considerado una misión humanitaria.

UN MENOR DE DOS AÑOS MURIÓ

Según el informe oficial de la Secretaría de Marina, a bordo de la aeronave viajaban ocho personas. De estas, dos sobrevivieron al impacto, mientras que cinco personas fueron confirmadas como fallecidas, y una más sigue desaparecida.

El fallecimiento de las víctimas, entre ellas un menor de tan solo dos años, ha conmocionado tanto a las autoridades mexicanas como a la comunidad en general.

La aeronave había despegado del aeropuerto de Mérida, en Yucatán, alrededor de las 18:46 GMT. Durante su vuelo, que se había programado como parte de un traslado médico de urgencia coordinado con una fundación mexicana que atiende a niños con quemaduras severas, el contacto con la aeronave se perdió a las 21:01 GMT, justo sobre la bahía de Galveston.

La Guardia Costera de Estados Unidos emprendió intensas labores de búsqueda en la zona, pero hasta el momento no ha logrado localizar a la persona desaparecida.

MISIÓN HUMANITARIA FALLIDA

La Cancillería Mexicana expresó sus condolencias por el trágico accidente y confirmó que está brindando apoyo a las familias de las víctimas a través del consulado mexicano en Houston.

La misión humanitaria, que buscaba ofrecer atención médica a un paciente pediátrico, se vio empañada por este lamentable suceso que pone en evidencia los riesgos de estas misiones de rescate y apoyo médico.