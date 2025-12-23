Accidente de avión de la Semar en Texas: trasladaba pacientes con quemaduras; muere un niño de 2 años y 4 personas más

El número de víctimas mortales por el accidente de una aeronave de la Marina Armada de México en Estados Unidos se elevó a cinco, luego de que el avión se precipitara en aguas de la bahía de Galveston, en el estado de Texas. La nave realizaba un traslado médico especializado como parte de una misión de carácter humanitario, informó la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el reporte oficial, a bordo viajaban ocho personas: cuatro integrantes de la tripulación naval y cuatro civiles, entre ellos pacientes que eran trasladados para recibir atención médica. Dos personas fueron rescatadas con vida, mientras que una más permanece como no localizada, pese a los operativos de búsqueda desplegados por la Guardia Costera de Estados Unidos.

CRONOLOGÍA DEL ACCIDENTE

Entre las víctimas mortales se encuentra un niño de dos años, lo que ha generado una profunda conmoción tanto en México como en Estados Unidos. La aeronave colaboraba con la Fundación Michou y Mau, una organización que coordina traslados de emergencia para menores con quemaduras graves hacia el hospital Shriners Children´s en Galveston.

El accidente ocurrió durante la maniobra de aproximación al Aeropuerto Internacional Galveston Scholes. Datos de plataformas de seguimiento aéreo indican que el avión había despegado del aeropuerto de Mérida, en el estado de Yucatán, y perdió contacto alrededor de las 21:01 horas GMT, poco antes de llegar a su destino.

Autoridades locales señalaron que las condiciones de visibilidad en la zona eran complicadas al momento del siniestro, debido a la presencia de niebla marina, un fenómeno frecuente en esa región costera. Testigos relataron que el avión quedó casi completamente sumergido tras el impacto.

#México | #SEMAR informa que suman 5 personas sin vida tras accidente de uno de sus aviones en Galvestone, #Texas. Otras dos personas fueron rescatadas con vida y hay un desaparecido. pic.twitter.com/229MWKOWYf — El Mensajero de Puebla (@MensajeroPuebla) December 23, 2025

REACCIONES OFICIALES Y APOYO A LAS FAMILIAS

Equipos de rescate, buzos, drones y unidades forenses trabajaron en el lugar durante varias horas. Asimismo, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Consulado de México en Houston brinda apoyo a las familias de las víctimas. Por su parte, la Marina de México expresó sus condolencias y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades estadounidenses y con la investigación en curso.

La Fundación Michou y Mau también manifestó su solidaridad con los familiares afectados, reafirmando su compromiso con la atención digna y humana de niños que requieren tratamiento especializado por quemaduras severas.