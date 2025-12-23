Wegovy: ¿Cómo es la píldora para bajar de peso aprobada por el gobierno de Estados Unidos?

La farmacéutica danesa Novo Nordisk anunció que la Agencia para la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el uso de Wegovy en formato de píldora para el tratamiento de la obesidad y el control del peso.

Se trata de la primera terapia oral basada en el principio activo GLP-1 autorizada en ese país, lo que representa un avance relevante al ofrecer una alternativa diaria sin inyecciones y con resultados clínicos comparables a la versión inyectable del medicamento.

La empresa informó que la dosis inicial será de 1.5 miligramos, disponible a principios de enero, con un precio de 149 dólares mensuales mediante programas de ahorro.

La producción ya se encuentra en marcha en plantas ubicadas en Estados Unidos y, según Novo Nordisk, habrá suficiente suministro para cubrir la demanda en el país.

¿CÓMO FUNCIONA LA PÍLDORA WEGOVY?

Wegovy oral actúa imitando el GLP-1, una hormona natural del organismo que interviene en la regulación del apetito.

Este mecanismo tiene efectos directos en el cerebro y el intestino, generando una mayor sensación de saciedad, disminuyendo el hambre y reduciendo la ingesta calórica.

Gracias a este proceso, los pacientes tienden a comer menos y durante más tiempo se sienten satisfechos después de las comidas.

La aprobación se basa en los resultados del ensayo clínico Oasis 4, donde personas con obesidad que tomaron un comprimido diario de 25 miligramos durante 64 semanas lograron una reducción promedio del 16.6% de su peso corporal, una cifra similar a la obtenida con Wegovy inyectable.

Datos adicionales publicados en The New England Journal of Medicine indicaron una pérdida de peso promedio del 13.6%, mientras que casi el 30% de los participantes perdió el 20% o más de su peso corporal, además de registrar mejoras en el riesgo cardiovascular y en los niveles de actividad física.

¿CÓMO SE ADMINISTRA WEGOVY EN PÍLDORA?

El medicamento se administra por vía oral, una vez al día, lo que representa una opción más cómoda frente a las inyecciones semanales. Sin embargo, los especialistas advierten que la constancia es clave, ya que la falta de adherencia al tratamiento puede disminuir su eficacia.

Los investigadores estiman que, en un escenario ideal de consumo diario conforme a la prescripción médica, los resultados de pérdida de peso se equiparan a los del tratamiento inyectable.

La píldora de Wegovy es una versión de mayor dosis de la semaglutida oral Rybelsus, aprobada en 2019 para la diabetes tipo 2. Mientras Rybelsus contiene hasta 14 miligramos, Wegovy oral alcanza los 25 miligramos, dosis necesaria para tratar la obesidad.

“La eficacia de una píldora contra la obesidad depende de la dosis”, explicó el especialista Lange.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS?

Los efectos secundarios más comunes de Wegovy en formato oral son náuseas y vómitos, similares a los observados con la versión inyectable.

Estos síntomas suelen presentarse con mayor frecuencia durante las primeras semanas del tratamiento, mientras el organismo se adapta al medicamento.

Tras el anuncio de la FDA, las acciones de Novo Nordisk subieron cerca del 8% en la Bolsa de Copenhague, un repunte relevante luego de un año marcado por la competencia en el mercado de medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso en Estados Unidos.

La aprobación de Wegovy en píldora se da en un contexto de creciente promoción de fármacos para bajar de peso en Estados Unidos, impulsados por campañas publicitarias y redes sociales, lo que ha reavivado el debate sobre su uso responsable y la necesidad de supervisión médica.