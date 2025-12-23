Captan en París a Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, pese a orden de aprehensión vigente

Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario de Miss Universo, fue captado recientemente en París, Francia, a pesar de contar con una orden de aprehensión vigente en México por delitos graves.

Una fotografía difundida en redes sociales muestra a Rocha Cantú en el exclusivo Bar Vendôme del Hotel Ritz, uno de los inmuebles más lujosos de la capital francesa, donde una noche puede costar entre 2 mil 100 y 42 mil euros, es decir, de aproximadamente 44 mil a casi 887 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con el periodista Sergio Sarmiento, la imagen fue tomada el pasado 23 de diciembre de 2025. En la fotografía se observa al empresario sentado frente a una mesa, mirando al frente, sin que se identifique a otras personas que lo acompañaran ni se conozcan mayores detalles sobre su estancia en París.

ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA RAÚL ROCHA

Días antes, un juez de Control con sede en Querétaro libró una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, señalado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

Las primeras investigaciones lo ubican como presunto líder de una organización criminal, motivo por el cual la Fiscalía General de la República (FGR) canceló el criterio de oportunidad que previamente había otorgado al empresario.

La FGR informó que no logró localizar un domicilio de Rocha Cantú en territorio nacional, lo que llevó a considerar un alto riesgo de fuga. Cabe recordar que una primera orden de aprehensión fue emitida el 15 de noviembre, pero quedó sin efecto tras acogerse al citado criterio de oportunidad. No obstante, el pasado 15 de diciembre se giró una nueva orden de captura.

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

Con esta resolución, Raúl Rocha Cantú es considerado nuevamente prófugo de la justicia. En caso de ser detenido, los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva de oficio.

El 26 de noviembre, un día antes de la renuncia del entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, la FGR confirmó que el copropietario de Miss Universo era investigado por su presunta vinculación con el crimen organizado, incluyendo delitos relacionados con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.