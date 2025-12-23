Operativo en Zapopan y Mazatlán: capturan a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

En un despliegue coordinado en Jalisco y Sinaloa, autoridades federales detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con "Los Chapitos", facción del Cártel del Pacífico. Entre los aprehendidos destacan el cuñado y el suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes del grupo criminal.

El Gabinete de Seguridad informó que las acciones incluyeron operativos en la ciudad de Mazatlán y cateos en el municipio de Zapopan.

En Sinaloa, elementos de seguridad interceptaron un vehículo en la colonia Los Caracoles, donde detuvieron a Carlos Gabriel "N", alias "Pollo", identificado como líder de la célula delictiva conocida como "Los Jordán", así como a Jesús Arturo "D", de 40 años.

Durante esta detención se aseguraron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana y equipo de radiocomunicación y telefonía, lo que refuerza las investigaciones sobre la operación de esta célula ligada a "Los Chapitos".

OPERATIVO EN JALISCO

De manera paralela, las autoridades realizaron cateos en dos inmuebles de Zapopan tras obtener órdenes judiciales, al identificar que en esos domicilios se resguardaban personas relacionadas con el grupo criminal.

En uno de los sitios fue detenido Mario Alfredo "L", alias "7", cuñado de Iván Archivaldo y señalado como operador financiero de la organización.

En un segundo inmueble del mismo municipio fue aprehendido el suegro de Iván Archivaldo Guzmán, identificado como Mario "L", alias "Niño".

En ambos puntos, las fuerzas de seguridad aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas cortas, cartuchos y cargadores, además de dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras financieras y operativas de "Los Chapitos" en el occidente y noroeste del país. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.