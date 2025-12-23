Morena eliminará impuesto a videojuegos en la Ley de Ingresos 2026 tras decisión de Sheinbaum

Tras la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión se prepara para modificar la Ley de Ingresos 2026 y eliminar el impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento, al considerarse técnicamente inviable su aplicación.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el Poder Legislativo dará cauce formal a la instrucción presidencial y procederá a derogar el artículo correspondiente una vez que llegue la iniciativa al Congreso.

Subrayó que existe consenso político para retirar el gravamen y que la bancada oficialista respalda plenamente la determinación del Ejecutivo.

"ESTAMOS DE ACUERDO EN DEROGARLO", MONREAL

En un mensaje difundido en redes sociales, Monreal afirmó que el Congreso debe modificar la Ley de Ingresos para evitar que se aplique la tasa del ocho por ciento a los videojuegos. "Coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum y estamos de acuerdo en derogarlo. Cuando recibamos la iniciativa, procederemos oportunamente a votarla", sostuvo.

El legislador calificó la medida como una "buena decisión" y enfatizó que ahora corresponde al Congreso darle forma legal a la cancelación del impuesto.

LA POSTURA DE SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina del 23 de diciembre de 2025, la presidenta Sheinbaum explicó que el gravamen no se aplicará debido a la falta de criterios claros para definir qué videojuegos pueden considerarse violentos. Señaló que resulta complejo establecer quién y cómo determinaría esa clasificación, lo que hacía inviable la medida.

Aunque el impuesto había sido planteado como parte del Paquete Económico 2026, la mandataria reconoció que, pese a la intención inicial, no era factible implementarlo en la práctica, por lo que decidió retirarlo de manera definitiva.