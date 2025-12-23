  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 23 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Morena eliminará impuesto a videojuegos en la Ley de Ingresos 2026 tras decisión de Sheinbaum

Ricardo Monreal, confirmó que el Poder Legislativo dará cauce formal a la instrucción presidencial y procederá a derogar el artículo correspondiente

Dic. 23, 2025
El legislador calificó la medida como una "buena decisión".
El legislador calificó la medida como una "buena decisión".

Tras la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión se prepara para modificar la Ley de Ingresos 2026 y eliminar el impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento, al considerarse técnicamente inviable su aplicación.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el Poder Legislativo dará cauce formal a la instrucción presidencial y procederá a derogar el artículo correspondiente una vez que llegue la iniciativa al Congreso.

Subrayó que existe consenso político para retirar el gravamen y que la bancada oficialista respalda plenamente la determinación del Ejecutivo.

"ESTAMOS DE ACUERDO EN DEROGARLO", MONREAL

En un mensaje difundido en redes sociales, Monreal afirmó que el Congreso debe modificar la Ley de Ingresos para evitar que se aplique la tasa del ocho por ciento a los videojuegos. "Coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum y estamos de acuerdo en derogarlo. Cuando recibamos la iniciativa, procederemos oportunamente a votarla", sostuvo.

El legislador calificó la medida como una "buena decisión" y enfatizó que ahora corresponde al Congreso darle forma legal a la cancelación del impuesto.

LA POSTURA DE SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina del 23 de diciembre de 2025, la presidenta Sheinbaum explicó que el gravamen no se aplicará debido a la falta de criterios claros para definir qué videojuegos pueden considerarse violentos. Señaló que resulta complejo establecer quién y cómo determinaría esa clasificación, lo que hacía inviable la medida.

Aunque el impuesto había sido planteado como parte del Paquete Económico 2026, la mandataria reconoció que, pese a la intención inicial, no era factible implementarlo en la práctica, por lo que decidió retirarlo de manera definitiva.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Prisión preventiva para "Chiquimarco": exárbitro mexicano enfrentará proceso por violencia familiar
Nacional / México

Prisión preventiva para "Chiquimarco": exárbitro mexicano enfrentará proceso por violencia familiar

Diciembre 23, 2025

La medida se expidió al considerar que el imputado representa un riesgo para la víctima durante el desarrollo del proceso judicial

Padre de niño fallecido en accidente aéreo rumbo a Galveston obtiene visa humanitaria
Nacional / México

Padre de niño fallecido en accidente aéreo rumbo a Galveston obtiene visa humanitaria

Diciembre 23, 2025

Podrá ingresar a Estados Unidos para realizar los trámites correspondientes y acompañar el traslado de su hijo y de su esposa a territorio campechano

Operativo en Zapopan y Mazatlán: capturan a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán
Nacional / México

Operativo en Zapopan y Mazatlán: capturan a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Diciembre 23, 2025

En total las autoridades federales detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con "Los Chapitos"