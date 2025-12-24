Absuelven a "El Mochaorejas", ¿saldrá de la cárcel?

Daniel Arizmendi López, conocido como "El Mochaorejas", uno de los secuestradores más notorios en la historia criminal de México, fue absuelto del delito de secuestro por una jueza federal después de haber pasado 27 años en prisión. Sin embargo, la resolución no implica su liberación inmediata, ya que continuará recluido por otros delitos que aún pesan en su contra.

La decisión judicial fue emitida por la jueza segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro dentro de esa causa penal específica.

POR QUÉ FUE ABSUELTO DEL DELITO DE SECUESTRO

De acuerdo con la sentencia difundida este miércoles, la juzgadora concluyó que no había señalamientos directos ni elementos probatorios que permitieran responsabilizar plenamente a Daniel Arizmendi López por el delito de secuestro en ese proceso en particular.

En el fallo se señala que no existe una imputación clara que, incluso de manera indiciaria, permita sostener su responsabilidad penal, motivo por el cual se ordenó su absolución respecto a esa acusación ministerial.

Aun así, la jueza consideró que sí se acreditó el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que le impuso una pena de ocho años de prisión. Dicha condena fue declarada como ya cumplida, debido al tiempo que Arizmendi ha pasado encarcelado desde su detención.

¿ENTONCES POR QUÉ "EL MOCHAOREJAS" NO QUEDA LIBRE?

Pese a esta absolución, Daniel Arizmendi López no recuperará su libertad. La razón es que aún enfrenta otros procesos penales y sentencias vigentes relacionadas con distintos delitos cometidos junto con su organización criminal.

Desde 2006, "El Mochaorejas" acumulaba condenas que sumaban cerca de 400 años de prisión por delincuencia organizada y múltiples casos de secuestro. Aunque algunas resoluciones han sido modificadas con el paso del tiempo, no todas han quedado sin efecto.

SU RED CRIMINAL Y LAS CONDENAS HISTÓRICAS

La banda encabezada por Arizmendi López fue responsable de alrededor de 40 secuestros, principalmente contra empresarios, en entidades como Querétaro, Morelos, Estado de México, Puebla y la entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Las sentencias contra sus cómplices reflejaron la gravedad de los delitos. Tres de ellos recibieron condenas de 160 años de prisión, otros tres fueron sentenciados a 120 años, dos más a 80 años y uno a siete años y 11 meses de cárcel.

CONFESIONES Y RECLUSIÓN EN EL ALTIPLANO

Tras su captura en 1998, Daniel Arizmendi López confesó haber participado en al menos 21 secuestros y en tres asesinatos, el último cometido apenas días antes de su detención. Desde entonces, permanece recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Aunque la reciente absolución ha generado dudas sobre una posible liberación, el panorama legal indica que "El Mochaorejas" seguirá en prisión debido a los otros delitos que aún no han sido totalmente resueltos a su favor. Por ahora, su salida de la cárcel no es una posibilidad inmediata.