Explosión en polvorín de Edomex deja heridos y daños, empañando la celebración navideña | VIDEO

La Nochebuena en Ozumba, Estado de México, se vio marcada por un trágico incidente ocurrido en un taller de pirotecnia. La noche del 24 de diciembre, a las 21:15 horas, una potente explosión en un polvorín generó un incendio de grandes proporciones, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Las chispas y cohetes que salían del lugar representaron un peligro para los habitantes cercanos, creando una situación de caos mientras las familias celebraban la festividad.
Los primeros informes indican que el estallido ocurrió en el barrio del Chamizal, sobre la calle de los Coheteros, ubicada junto al libramiento que conecta México-Cuautla con Atlautla. La explosión dejó dos personas heridas, ambos hombres, que sufrieron quemaduras de segundo grado. Los paramédicos confirmaron que las lesiones eran graves, por lo que los afectados fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a hospitales en la región de Amecameca para recibir atención médica especializada.
Pese a la magnitud del incidente, las autoridades municipales de Ozumba informaron que, afortunadamente, no se registraron muertes. Sin embargo, el taller de pirotecnia quedó completamente destruido, con pérdidas materiales significativas a causa del impacto de la explosión.
ACCIONES DE EMERGENCIA Y ASEGURAMIENTO DE LA ZONA
Tras el estallido, un operativo de emergencia fue desplegado inmediatamente. Equipos de Protección Civil de Ozumba, Tepetlixpa y Atlautla, junto con bomberos y la Cruz Roja de Amecameca, trabajaron arduamente para controlar el incendio y evitar riesgos adicionales para los residentes cercanos. Las autoridades también realizaron un acordonamiento de la zona para garantizar la seguridad de la población.
COMPROMISO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OZUMBA
Una vez superada la emergencia, el presidente municipal de Ozumba, Ricardo Valencia, se pronunció sobre el incidente, asegurando que el gobierno local continuará supervisando la situación. "Estaremos atentos a la seguridad de la zona y al estado de salud de los lesionados", afirmó el edil.
Valencia destacó el compromiso del municipio de trabajar en coordinación con las autoridades locales para esclarecer las causas de la explosión y garantizar que se tomen medidas para evitar nuevos incidentes similares.