Explosión en polvorín de Edomex deja heridos y daños, empañando la celebración navideña | VIDEO

La Nochebuena en Ozumba, Estado de México, se vio marcada por un trágico incidente ocurrido en un taller de pirotecnia. La noche del 24 de diciembre, a las 21:15 horas, una potente explosión en un polvorín generó un incendio de grandes proporciones, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Las chispas y cohetes que salían del lugar representaron un peligro para los habitantes cercanos, creando una situación de caos mientras las familias celebraban la festividad.

Los primeros informes indican que el estallido ocurrió en el barrio del Chamizal, sobre la calle de los Coheteros, ubicada junto al libramiento que conecta México-Cuautla con Atlautla. La explosión dejó dos personas heridas, ambos hombres, que sufrieron quemaduras de segundo grado. Los paramédicos confirmaron que las lesiones eran graves, por lo que los afectados fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a hospitales en la región de Amecameca para recibir atención médica especializada.

Pese a la magnitud del incidente, las autoridades municipales de Ozumba informaron que, afortunadamente, no se registraron muertes. Sin embargo, el taller de pirotecnia quedó completamente destruido, con pérdidas materiales significativas a causa del impacto de la explosión.

#Impactante || Navidad movida en Ozumba: incendio vehicular y explosión en polvorín dejan dos lesionados



Más información en el siguiente enlace https://t.co/STr5hUlsPm pic.twitter.com/k1gScFvB8n — Diario Evolución (@EvolucionDiario) December 25, 2025

ACCIONES DE EMERGENCIA Y ASEGURAMIENTO DE LA ZONA

Tras el estallido, un operativo de emergencia fue desplegado inmediatamente. Equipos de Protección Civil de Ozumba, Tepetlixpa y Atlautla, junto con bomberos y la Cruz Roja de Amecameca, trabajaron arduamente para controlar el incendio y evitar riesgos adicionales para los residentes cercanos. Las autoridades también realizaron un acordonamiento de la zona para garantizar la seguridad de la población.

Explosión esta noche en Ozumba.

Una bodega de pirotecnia estalló en el libramiento hacia Atlautla.

Dos hombres resultaron heridos con quemaduras de segundo grado. pic.twitter.com/e2qzr329Lg — (@Alberto_Rubio) December 25, 2025

COMPROMISO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OZUMBA

Una vez superada la emergencia, el presidente municipal de Ozumba, Ricardo Valencia, se pronunció sobre el incidente, asegurando que el gobierno local continuará supervisando la situación. "Estaremos atentos a la seguridad de la zona y al estado de salud de los lesionados", afirmó el edil.

Valencia destacó el compromiso del municipio de trabajar en coordinación con las autoridades locales para esclarecer las causas de la explosión y garantizar que se tomen medidas para evitar nuevos incidentes similares.