¿Cuánto costará el pasaporte en 2026? Estos son los precios que debes conocer

Cada inicio de año trae consigo ajustes en distintos trámites oficiales en México, y el pasaporte no es la excepción. Este documento se convierte en uno de los más solicitados durante las temporadas vacacionales, por lo que conocer sus costos, requisitos y posibles descuentos resulta clave para quienes planean viajar fuera del país.

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos, las tarifas del pasaporte mexicano se actualizan de forma anual y toman en cuenta factores como el tipo de cambio. Se prevé que la Secretaría de Relaciones Exteriores dé a conocer los precios oficiales vigentes a partir del 1 de enero de 2026.

COSTOS DEL PASAPORTE MEXICANO SEGÚN SU VIGENCIA

El pasaporte puede tramitarse con una vigencia de 1, 3, 6 o 10 años, y cada opción tiene un precio distinto. Para el periodo más corto, de un año, el costo es de 885 pesos. En el caso de tres años, el monto es de mil 730 pesos; para seis años, 2 mil 350 pesos; y para diez años, 4 mil 120 pesos.

Existe un beneficio de descuento del 50 por ciento para ciertos sectores de la población. Con esta reducción, los costos quedan en 445 pesos para un año, 855 pesos para tres años, 1 mil 175 pesos para seis años y 2 mil 060 pesos para diez años.

QUIÉNES PUEDEN OBTENER EL DESCUENTO Y QUÉ REQUISITOS SE NECESITAN

El beneficio del 50 por ciento está dirigido a personas adultas mayores de 60 años, personas con discapacidad debidamente comprobada y trabajadores agrícolas que participan en programas laborales con Canadá. Este apoyo busca facilitar el acceso al documento a sectores prioritarios.

Para iniciar el trámite, es necesario agendar una cita en una oficina de pasaportes o en una representación consular. El pago debe realizarse previamente en bancos autorizados, utilizando una referencia específica antes de acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

También se debe acreditar la nacionalidad mexicana. Si esta no puede verificarse en bases de datos oficiales, se puede presentar acta de nacimiento expedida en México o en una oficina consular, certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización u otros documentos válidos.

Se requiere una identificación oficial vigente en original, como la credencial para votar, matrícula consular o licencia de conducir, entre otras aceptadas por la autoridad.

LA CURP BIOMÉTRICA ENTRA EN VIGOR EN MÉXICO

De forma paralela, México avanza hacia un nuevo modelo de identificación con la implementación de la CURP biométrica. Para solicitarla en 2025, las personas deberán presentar acta de nacimiento certificada y reciente, identificación oficial vigente, la CURP tradicional validada por RENAPO, comprobante de domicilio reciente y un correo electrónico activo.

Durante el registro se capturarán datos biométricos como huellas dactilares, fotografía, escaneo de iris y firma electrónica. Este nuevo documento busca convertirse en la principal identificación en el país, con mayores niveles de seguridad y protección de datos personales.

En el caso de menores de edad, el trámite deberá realizarse en compañía de un tutor legal, quien presentará su identificación y un documento que acredite el parentesco.

Con estos cambios, las autoridades buscan modernizar los sistemas de identificación y facilitar trámites esenciales, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y preparar con anticipación la documentación necesaria.