Acusan de terrorismo a "LaFilta" León en Veracruz por video con abogada

La detención del reportero Rafael Vela León, conocido en redes como "LaFilta" León, generó una fuerte controversia en Veracruz luego de que autoridades judiciales le imputaran el delito de terrorismo. El caso provocó reacciones de organizaciones civiles y abrió un debate sobre los límites entre la aplicación de la ley y la libertad de expresión.

Ante la polémica, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, fijó una postura oficial y aseguró que la investigación no tiene relación con el ejercicio periodístico ni con la difusión de información.

POSTURA DEL GOBIERNO DE VERACRUZ

La mandataria estatal sostuvo que la aplicación de la ley se realiza sin distinción de oficio y que el proceso se desarrolla con apego al debido proceso. De acuerdo con sus declaraciones, existe coordinación entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República para llevar a cabo una investigación seria.

Nahle García afirmó que cualquier actuación se basa en pruebas y evidencias, y evitó profundizar en el caso para no interferir en la indagatoria. Recalcó que, para la ley, todas las personas son iguales, independientemente de su actividad profesional.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN BAJO LA LUPA

Tras los señalamientos de colectivos civiles que advierten un posible uso de las instituciones para inhibir la expresión pública, la gobernadora negó que en Veracruz exista un ambiente de censura. Según explicó, durante el último año se ha vivido un ejercicio amplio de la libertad para opinar, escribir y difundir contenidos.

También señaló que su administración no ha realizado reclamos ni advertencias a medios de comunicación y subrayó que la relación entre autoridades y prensa debe basarse en el respeto mutuo.

¿POR QUÉ SE ACUSA DE TERRORISMO A RAFAEL VELA LEÓN?

La autoridad judicial imputó cargos al reportero antes del 24 de diciembre, aunque el Ministerio Público mantiene bajo reserva los detalles del expediente. Hasta el momento, no se han hecho públicos los hechos específicos que originaron las órdenes judiciales ni las pruebas que sustentan la acusación.

En una de sus últimas transmisiones, Vela León difundió un video relacionado con un choque vehicular en el que presuntamente habría estado involucrada la hija de una abogada. Durante la grabación, una mujer se muestra molesta por el contenido del video, mientras otra joven le reclama al reportero por exhibir la situación.

Una de las transmisiones de Lafita León en la que aseguran que una abogada, Leticia Zurita Dávila, amenazó al compañero porque su hija participó en un accidente y no quería que grabara la escena, aparentemente sería el detonante de la denuncia en su contra. Las autoridades han... pic.twitter.com/DWuovY0Myd — Lulú reportera ?? (@lulu_reportera) December 26, 2025

DELITOS QUE SE LE IMPUTAN

De acuerdo con información oficial, a Rafael Vela León se le atribuyen los siguientes cargos:

Terrorismo, por actos que presuntamente generan alarma o afectan la paz pública.

Encubrimiento por favorecimiento, relacionado con brindar ayuda a personas que habrían cometido un delito.

Delitos contra las instituciones de seguridad pública, por acciones que supuestamente afectan las funciones de corporaciones policiales o ministeriales.

Las autoridades no han detallado cómo se configuran estos delitos en el caso concreto, lo que ha generado cuestionamientos de organizaciones civiles.

EXIGEN CLARIDAD Y TRANSPARENCIA

Diversos colectivos y defensores de derechos humanos han solicitado a las autoridades que transparenten las pruebas y expliquen con claridad los motivos de la acusación. Consideran que la falta de información alimenta la percepción de un posible abuso del marco legal.

Mientras tanto, el caso de "LaFilta" León continúa bajo investigación y se mantiene como un tema sensible en el debate público sobre seguridad, justicia y libertad de expresión en Veracruz.