Abandonan a recién nacido en parroquia de Tultitlán, Edomex; es el tercer caso en 2025

Un recién nacido fue abandonado en la jardinera de la parroquia San Agustín Obispo, ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México. El hallazgo ocurrió la noche del 25 de diciembre y representa el tercer caso de abandono de un menor registrado en el municipio en lo que va de 2025.

De acuerdo con autoridades locales, el bebé fue localizado por feligreses alrededor de las 20:00 horas, mientras se celebraba la última misa navideña. El menor se encontraba dentro de un paquete, por lo que los asistentes alertaron de inmediato al párroco, quien dio aviso a los servicios de emergencia, principalmente por las bajas temperaturas.

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia, quienes brindaron los primeros auxilios al recién nacido. Tras confirmar que su estado de salud era estable, el bebé fue trasladado al Hospital Issste Bicentenario, donde recibió atención pediátrica especializada.

TERCER CASO EN ESE MUNICIPIO DURANTE 2025

Autoridades de Tultitlán informaron que este es el tercer caso de abandono de un menor en el municipio durante el presente año. El primer incidente se registró en febrero, cuando otro bebé fue localizado dentro de una bolsa.

El DIF del Estado de México (Difem) señaló que, hasta el momento, no se ha solicitado apoyo de los Centros de Asistencia Social, ya que el recién nacido continúa hospitalizado y no ha sido dado de alta.

Las autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.