Tren Interoceánico en Nizanda se descarrila, el incidente deja 20 heridos

Un descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de noviembre en Nizanda, Oaxaca, dejó como saldo al menos 20 personas lesionadas, informó la Secretaría de Marina (Semar). Los heridos, entre tripulación y pasajeros, fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica oportuna.

TESTIMONIOS DE PASAJEROS

Usuarios del tren compartieron en redes sociales imágenes y relatos sobre el accidente. Uno de los pasajeros señaló que viajaba hacia Coatzacoalcos con su familia y que su vagón era el último. Comentó que el tren parecía ir a gran velocidad y que algunos pasajeros quedaron atrapados tras la caída de los vagones en un barranco.

"Desafortunadamente así quedamos, el tren se descarriló. Mi familia está bien, pero mucha gente quedó atrapada y estamos ayudando en lo que podemos", relató el viajero.

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES

Tras el incidente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, coordinó con Semar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el IMSS acciones de rescate y atención a los afectados. Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que se activó el sistema de salud en la región del Istmo para apoyar en la emergencia y se mantuvo en comunicación con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

INVESTIGACIÓN DEL DESCARRILAMIENTO

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para determinar las causas del accidente. Mientras tanto, la Semar continúa con labores de rescate y atención médica, contando con ambulancias terrestres y aéreas, así como personal especializado en sanidad naval.

Propuesta de cambio en la operación del tren

Cabe recordar que en junio de este año, Movimiento Ciudadano propuso la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público para operar el Tren Interoceánico y el Tren Maya, con el objetivo de que la Semar y la Sedena se concentren en sus funciones principales de defensa nacional.