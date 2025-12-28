Aumentan a 13 la cantidad de muertos tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Urgente de último momento: 13 personas han fallecido tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de noviembre en Nizanda, Oaxaca. El país entero se encuentra de luto por esta tragedia que ha conmocionado a México.

Inicialmente, la Secretaría de Marina (Semar) informó que al menos 20 personas resultaron lesionadas, entre tripulación y pasajeros, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica oportuna.

TESTIMONIOS DE PASAJEROS

Usuarios del tren compartieron en redes sociales relatos e imágenes del accidente. Uno de los pasajeros indicó que viajaba hacia Coatzacoalcos con su familia en el último vagón. Comentó que el tren parecía ir a gran velocidad y que muchos pasajeros quedaron atrapados tras la caída de los vagones en un barranco.

"Desafortunadamente así quedamos, el tren se descarriló. Mi familia está bien, pero mucha gente quedó atrapada y estamos ayudando en lo que podemos", relató el viajero.

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES

Tras el incidente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, coordinó con la Semar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el IMSS las labores de rescate y atención a los afectados.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que se activó el sistema de salud en la región del Istmo para apoyar en la emergencia y se mantuvo en comunicación constante con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

INVESTIGACIÓN DEL DESCARRILAMIENTO

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente. Mientras tanto, la Semar continúa con las labores de rescate, contando con ambulancias terrestres y aéreas, así como personal especializado en sanidad naval.

Cabe recordar que en junio de este año, Movimiento Ciudadano propuso la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público, con el objetivo de operar el Tren Interoceánico y el Tren Maya. La intención es que la Semar y la Sedena se concentren en sus funciones principales de defensa nacional, dejando la operación de los trenes en manos de una entidad especializada.