Plan de Justicia en Cananea: Alfonso Durazo celebra fin de la huelga minera y expone detalles del acuerdo

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el "Plan de Justicia" para Cananea, Sonora, con la participación del gobernador Alfonso Durazo y otros funcionarios, para anunciar un acuerdo histórico que pone fin a 18 años de huelga de mineros en la región.

En la conferencia matutina de este lunes 29 de diciembre, Sheinbaum destacó que los trabajadores de Cananea finalmente levantaron la huelga y calificó este logro como "algo histórico para Sonora".

HUELGA DE CANANEA

Según el acuerdo, Grupo México aportó mil 500 millones de pesos para indemnizar a los mineros, sumándose 483.6 millones del Gobierno Federal y 180 millones del Estado, para totalizar 2 mil 222 millones de pesos destinados a liquidaciones, pensiones y proyectos sociales en Sonora.

Durante su intervención, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, subrayó que este acuerdo representa el cierre definitivo de uno de los conflictos laborales más prolongados del país, el cual durante casi dos décadas afectó no solo a los trabajadores mineros, sino a toda la comunidad de Cananea.

El mandatario estatal señaló que la resolución de la huelga es resultado de la voluntad política del actual Gobierno Federal para enfrentar problemas que por años fueron ignorados.

Durazo explicó que los recursos acordados permitirán garantizar liquidaciones justas y pensiones dignas para los trabajadores y viudas, además de impulsar proyectos sociales que beneficiarán directamente a la región.

Destacó que la entrega de los apoyos se realizará de manera directa, sin intermediarios, con el objetivo de asegurar transparencia y evitar prácticas del pasado que impidieron soluciones reales.

PLAN DE JUSTICIA DE CANANEA Y RÍO SONORA

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el Plan de Justicia de Cananea tiene un enfoque integral, ya que no se limita al ámbito laboral.

Indicó que el acuerdo también contempla acciones para atender los daños ambientales provocados por el derrame ocurrido en 2014 en el Río Sonora, un desastre que impactó la salud, el acceso al agua y la calidad de vida de miles de personas en distintas comunidades.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la construcción de plantas potabilizadoras, sistemas de monitoreo permanente de la calidad del agua y un laboratorio especializado para detectar metales pesados.

Asimismo, se informó sobre la edificación de infraestructura hospitalaria regional, con servicios médicos enfocados en la atención de padecimientos relacionados con la contaminación ambiental.

Durazo reconoció que tanto la huelga minera como la contaminación del Río Sonora fueron conflictos marcados por omisiones, simulaciones y falta de respuesta institucional en administraciones anteriores.

Afirmó que el Plan de Justicia busca corregir esas fallas históricas mediante una estrategia que combine justicia social, reparación ambiental y desarrollo regional.

El gobernador concluyó que este acuerdo sienta un precedente nacional al demostrar que los conflictos de larga data pueden resolverse cuando existe coordinación entre el Gobierno Federal, el Estado y las comunidades afectadas.

Señaló que para Sonora, el Plan de Justicia de Cananea marca el inicio de una nueva etapa de reconciliación, dignidad laboral y atención real a las deudas ambientales pendientes.