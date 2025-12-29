Clima en Sonora hoy, 29 de diciembre: Chorro polar, río atmosférico y frente frío afectarán al estado

Este lunes 29 de diciembre, el clima en Sonora se presentará variable debido a la interacción de un chorro polar y un río atmosférico que traerán cielos parcialmente nublados, fuertes ráfagas de viento y un descenso de temperatura en diversas regiones del estado. Además, se prevén lluvias ligeras e intermitentes en el norte de Sonora, particularmente en Nogales.

El reporte fue dado a conocer por la Coordinación Estatal de Protección Civil, basado en la información del Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales de Estados Unidos.

NUEVO FRENTE FRÍO

La dependencia indicó que se prevé que el 31 de diciembre llegue un nuevo frente frío, lo que ocasionará un refuerzo en el descenso de temperaturas, especialmente en las zonas más altas del estado. Además, se espera que este frente frío traiga vientos fuertes con rachas superiores a 65 km/h y lluvias ligeras de entre 0.5 y 5 mm en diversas áreas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : La capital del estado amaneció con una temperatura mínima de 15°C y una humedad relativa del 55%. Se espera que la temperatura máxima llegue a los 30°C con cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de lluvia . El viento podría alcanzar los 30 km/h en algunas áreas.

: La capital del estado amaneció con una de 15°C y una humedad relativa del 55%. Se espera que la llegue a los 30°C con y sin . El podría alcanzar los 30 km/h en algunas áreas. Ciudad Obregón : Con una mínima de 14°C y una humedad del 65%, se espera que la temperatura máxima llegue a los 32°C. Los vientos alcanzarán rachas de hasta 30 km/h, y también se prevé cielos parcialmente nublados sin lluvias.

: Con una mínima de 14°C y una humedad del 65%, se espera que la llegue a los 32°C. Los alcanzarán rachas de hasta 30 km/h, y también se prevé sin lluvias. Nogales : Con una mínima de 6°C y una humedad relativa del 80%, se espera una máxima de 19°C. Esta ciudad tendrá cielos mayormente nublados y una probabilidad de lluvia del 15%. Se anticipan vientos con rachas de hasta 60 km/h.

: Con una mínima de 6°C y una humedad relativa del 80%, se espera una máxima de 19°C. Esta ciudad tendrá y una del 15%. Se anticipan con rachas de hasta 60 km/h. San Luis Río Colorado : La mínima fue de 9°C y la humedad relativa se encuentra en el 45%. Se espera que la temperatura máxima llegue a los 21°C. Los vientos alcanzarán rachas de hasta 60 km/h, con cielos parcialmente nublados y sin lluvias.

: La mínima fue de 9°C y la humedad relativa se encuentra en el 45%. Se espera que la llegue a los 21°C. Los alcanzarán rachas de hasta 60 km/h, con y sin lluvias. Navojoa : Con una mínima de 14°C y una humedad relativa del 75%, se espera una máxima de 32°C. Los vientos podrían alcanzar los 30 km/h, y el cielo estará parcialmente nublado sin probabilidad de lluvia .

: Con una mínima de 14°C y una humedad relativa del 75%, se espera una máxima de 32°C. Los podrían alcanzar los 30 km/h, y el cielo estará parcialmente nublado sin . Agua Prieta : Esta ciudad amaneció con una mínima de 4°C y una humedad del 50%. Se espera una máxima de 23°C, con cielos nublados y un 10% de probabilidad de lluvia . Las rachas de viento podrían alcanzar los 30 km/h.

: Esta ciudad amaneció con una mínima de 4°C y una humedad del 50%. Se espera una máxima de 23°C, con y un 10% de . Las rachas de podrían alcanzar los 30 km/h. Guaymas: Con una mínima de 16°C y una humedad relativa del 55%, se espera una temperatura máxima de 27°C. Los vientos podrían llegar a 40 km/h, y el cielo estará mayormente nublado sin lluvia.

Es importante que la población se mantenga atenta a las recomendaciones de Protección Civil y tome precauciones ante las condiciones de viento fuerte y descenso de temperatura que podrían afectar a varias regiones de Sonora.