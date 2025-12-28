Partido Sonorense retomará afiliaciones en Navojoa este 2026

Para el año 2026, el Partido Sonorense buscará hacer crecer su militancia en la región, con miras a lo que será el próximo proceso electoral, explicó el delegado especial del PS, Guillermo Ruiz Campoy.

Mencionó que será desde principios de enero cuando se retome el proceso de afiliación, buscando sumar a personas interesadas en una política diferente, nueva y que en verdad pueda ayudar a que Navojoa tenga un mejor rumbo.

"Para los últimos quince días de diciembre optamos por cerrar las oficinas, tomar una pausa y aprovecharla para la unión familiar, pero desde los primeros días del 2026 nuestra meta será trabajar en la afiliación y seguir con el crecimiento del partido", explicó.

Ruiz Campoy recordó que para muchos, el Partido Sonorense ha sido una revelación política y un partido en crecimiento, por lo que consideró que existe la confianza para que en 2027 emerja del partido el candidato ganador en la mayoría de las contiendas.

Actualmente, dijo que el Partido Sonorense desde lo local, ya suma más de 2 mil afiliados, pero se sigue trabajando en la meta para 2027, de lograr contar con un padrón de por lo menos 5 mil.

Recordó que gracias a la representación que se tiene en el cabildo, el Partido Sonorense está al pendiente de las necesidades ciudadanas, como una agrupación comprometida en buscar soluciones.

"Creemos que será un buen 2026, con crecimiento y buscando seguir afianzándonos en Navojoa, encontrando la confianza del ciudadano", culminó.