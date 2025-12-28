IMSS Bienestar imparte curso a nuevos médicos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, se prepara para las labores que vendrán para el próximo año, con la capacitación de una nueva generación de médicos internos de pregrado, informó la doctora Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, coordinadora federal de los servicios públicos de salud del Imss Bienestar en Sonora.

Son cerca de ochenta médicos internos próximos a graduarse y obtener su título profesional, por parte de la Universidad del Valle de México (UVM), quienes prestarán su servicio enfocados en atender a los pacientes adultos.

"El objetivo fue realizar el curso de inducción a una nueva generación de médicos internos de pregrado. Estuvimos con las y los doctores que iniciarán su Internado en unidades médicas de IMSS Bienestar Sonora a partir del 2026", dijo Nucamendi Cervantes.

Esta generación se sumará a fortalecimiento de servicios de salud gratuitos que se brinda a través de esta institución para consolidar una atención médica de calidad en beneficio de los sonorenses, al igual que los 125 nuevos especialistas y personal de enfermería que recientemente se integraron al programa nacional "Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar Sonora".

Además, con el propósito de ampliar la cobertura de servicios, reducir tiempos de espera y mejorar la atención hospitalaria y especializada en el Estado, también se contempla la contratación de 78 enfermeras y/o enfermeros, así como 47 médicos especialistas.

Actualmente dentro del proceso de federalización del sistema de salud, Sonora subió al cuarto lugar nacional en productividad en la implementación del modelo IMSS Bienestar, lo que representa el mayor avance a nivel nacional en este rubro, luego de que anteriormente se posicionaba en el lugar 23 al cuarto lugar nacional.