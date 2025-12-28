  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Autodeportados de EU recibirán tres mil dólares

Esta oferta por parte de Estados Unidos será válida hasta antes de concluir este año

Dic. 28, 2025
Para quienes estén dentro de este programa, ICE eliminará de manera temporal la prioridad de la detención o aplicación de la ley a los inmigrantes antes de su salida programada
Para quienes estén dentro de este programa, ICE eliminará de manera temporal la prioridad de la detención o aplicación de la ley a los inmigrantes antes de su salida programada

Para los inmigrantes paisanos que tengan la intención de salir de Estados Unidos para regresar a México, podrán hacerlo inscribiéndose al programa "CBP Home" tal como lo había informado el consulado en Hermosillo, y que estuvo otorgando un apoyo económico de mil dólares pero que actualmente lo aumentó a tres mil dólares para quienes sean parte de este antes de concluir el año.

El consulado de Estados Unidos en Hermosillo, ha explicado que no será prioridad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la detención y deportación de los inmigrantes no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos, siempre que soliciten su salida voluntaria enviando su solicitud a través de la aplicación "CBP Home" y que pasen la investigación correspondiente.

Para quienes estén dentro de este programa, ICE eliminará de manera temporalmente la prioridad de la detención o aplicación de la ley a los inmigrantes antes de su salida programada.

Por parte de Estados Unidos, esta es la primera vez que se ofrece a los inmigrantes recibir un viaje libre de costo, condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal y un bono de salida de mil dólares que para antes de concluir el año será de un total de 3 mil dólares para facilitar su viaje de regreso a su país de origen, pero este se otorgará una vez que se confirme que el regreso se ha completado.

Será a través de la aplicación móvil "CBP Home" que se les permitirá a las familias planificar su regreso al país incluyendo una salida de manera oportuna al dejar que terminen la relación laboral en turno, la escolar, asuntos personales y organizar su regreso de manera ordenada y legal, en un lapso de 21 días una vez se haya aprobado su solicitud.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
En 2025 la tortilla subió más de dos pesos en su precio por kilogramo
Sonora

En 2025 la tortilla subió más de dos pesos en su precio por kilogramo

Diciembre 28, 2025

En 2024 cerró con un costo de 28.33 pesos en tortillerías

Clima en Sonora hoy 28 de diciembre: Fin de semana con temperaturas cálidas
Sonora

Clima en Sonora hoy 28 de diciembre: Fin de semana con temperaturas cálidas

Diciembre 28, 2025

Se prevén días con clima templado y cielos tranquilos, mientras que al inicio del día y al anochecer se sentirá un ligero descenso en el ambiente

Entrega Coves vivienda en Etchojoa
Sonora

Entrega Coves vivienda en Etchojoa

Diciembre 28, 2025

El presidente municipal destacó que estas acciones no solamente representan infraestructura, sino dignidad y bienestar para las familias