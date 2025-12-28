Autodeportados de EU recibirán tres mil dólares

Para los inmigrantes paisanos que tengan la intención de salir de Estados Unidos para regresar a México, podrán hacerlo inscribiéndose al programa "CBP Home" tal como lo había informado el consulado en Hermosillo, y que estuvo otorgando un apoyo económico de mil dólares pero que actualmente lo aumentó a tres mil dólares para quienes sean parte de este antes de concluir el año.

El consulado de Estados Unidos en Hermosillo, ha explicado que no será prioridad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la detención y deportación de los inmigrantes no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos, siempre que soliciten su salida voluntaria enviando su solicitud a través de la aplicación "CBP Home" y que pasen la investigación correspondiente.

Para quienes estén dentro de este programa, ICE eliminará de manera temporalmente la prioridad de la detención o aplicación de la ley a los inmigrantes antes de su salida programada.

Por parte de Estados Unidos, esta es la primera vez que se ofrece a los inmigrantes recibir un viaje libre de costo, condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal y un bono de salida de mil dólares que para antes de concluir el año será de un total de 3 mil dólares para facilitar su viaje de regreso a su país de origen, pero este se otorgará una vez que se confirme que el regreso se ha completado.

Será a través de la aplicación móvil "CBP Home" que se les permitirá a las familias planificar su regreso al país incluyendo una salida de manera oportuna al dejar que terminen la relación laboral en turno, la escolar, asuntos personales y organizar su regreso de manera ordenada y legal, en un lapso de 21 días una vez se haya aprobado su solicitud.