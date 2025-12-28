Entrega Coves vivienda en Etchojoa

Con una inversión de 27 millones 633 mil pesos, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) y el Ayuntamiento de Etchojoa entregaron 142 acciones de vivienda, como cuartos dormitorios y pies de casa.

El alcalde Luis Arturo Robles Higuera informó que 19 millones 788 mil pesos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y 7 millones 844 mil fueron aportados por Coves, reflejando el trabajo coordinado entre los diversos niveles de Gobierno.

El presidente municipal destacó que estas acciones no solamente representan infraestructura, sino dignidad, seguridad y bienestar para las familias beneficiadas.

"Hoy cumplimos con hechos, no con palabras. Estas viviendas significan un patrimonio para nuestras familias y un paso firme hacia un Etchojoa más justo y con mejores condiciones de vida", expresó.

El alcalde se comprometió a seguir gestionando recursos y programas que fortalezcan el desarrollo social y reduzcan el rezago en vivienda en las comunidades del Municipio.

Asimismo, Robles Higuera agradeció el apoyo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar políticas públicas que priorizan el bienestar social y la atención a quienes más lo necesitan.

MEJORAN SU VIDA

Zayra Zulema Leyva Buitimea, una de las personas beneficiadas originaria de la comunidad de Buaysiacobe, resaltó que la vivienda representa una nueva oportunidad para su familia.

"Es una bendición muy grande; ahora mis hijos tendrán un espacio digno y seguro para vivir", mencionó.

De igual manera, Lupita Mora Cruz, de Bayájorit, agradeció a las autoridades por hacer realidad su sueño mediante el apoyo recibido.

"Durante mucho tiempo soñamos con un hogar así. Hoy es una realidad gracias al trabajo del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado", destacó.