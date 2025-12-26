  • 24° C
Sonora

Pese a que fue una Navidad calurosa, muchos lo eligieron como una opción

Dic. 26, 2025
Navidad mueve a Álamos, registran asistencia alta

La llegada de la Navidad también dejó mucha movilidad en el pueblo mágico de Álamos, en el que el turismo eligió la ciudad como una de las primeras opciones para disfrutar en familia, visitando las zonas emblemáticas como la Plaza de Armas, la Alameda y el Mirador, explicó la directora de Turismo Municipal, María José Barriga.

La funcionaria municipal indicó que esto ha dejado un impacto muy positivo, ya que la derrama económica generada, no solo beneficia al sector turístico, sino a otro tipo de negocios, como vendedores de artesanía y comerciantes regionales.

Si bien, la Navidad no fue tan fría como en otros años, aseguró que no terminó por perjudicar en la llegada de visitantes, quienes como en cada año, optaron por visitar la ciudad.

"Muy buena afluencia, la ocupación hotelera ha estado bien, sin embargo, en este tipo de temporadas suelen ser visitas de entrada por salida, más del turismo regional, o de paisanos que llegan a hospedarse con algún familiar", comentó.

Al igual que en cada año, aseguró que el periodo vacacional ha ayudado mucho, al haber muchos vacacionistas que vienen a conocer los recorridos en los carros turísticos y conocer un poco de historia.

"Tuvimos muchas personas en Navidad, ahora con el fin de año creemos que también nos irá bien", destacó.

María José Barriga añadió que el turismo de romance también ha dejado un impacto muy positivo en la región, ya que de octubre a mayo, se tienen de dos a tres bodas por cada fin de semana, lo que ha mantenido el flujo de visitantes.

Edgar Coronado
