Navojoa cierra la Navidad con saldo blanco

El paso de la Navidad dejó saldo blanco en Navojoa, la Comisaría de Seguridad Pública solo reportó daños menores a causa de percances, mientras la Unidad Municipal de Protección Civil la definió como una Navidad tranquila y sin incidentes.

Explicaron que durante el 24 y 25 de diciembre, se realizaron operativos para mantener la seguridad en la ciudad, con recorridos de supervisión en colonias y el desplazamiento de elementos en las comunidades, lo que contribuyó a que se mantuviera la tranquilidad.

Según el jefe de Tránsito Municipal, Aroldo René Pérez Cabello, solo hubo dos percances viales, los cuales no fueron de magnitud, registrándose solo pérdidas materiales, sin personas lesionadas.

"Fueron unos días muy tranquilos y esperemos que la tendencia siga igual para los festejos de Año Nuevo", aseguró.

No obstante, dieron a conocer que para este 31 y 1 de diciembre, serán retomados los operativos para garantizar la tranquilidad en la ciudad, en donde se estará vigilando el que no se realicen detonaciones al aire, como parte de la operatividad.

Pérez Cabello resaltó que en los últimos días, se ha registrado una gran afluencia de paisanos por la ciudad, por lo que también se ha trabajado en brindar información y orientación para que logren tener un viaje seguro y sin contratiempos en su paso por Navojoa.

Recordaron que la vigilancia para estas fiestas decembrinas se mantiene vigente hasta los primeros días de enero, cuando se tenga el regreso de paisanos.

DATO:

Para los días 31 y 1 de enero se implementarán de nueva cuenta operativos de vigilancia para mantener el saldo blanco.