Clima en Sonora hoy, 26 de diciembre: Dos frentes fríos afectarán al estado; hoy ingresa uno

El Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Estatal de Protección Civil dieron a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy, 26 de diciembre y los próximos días.

Este día, el nuevo frente frío número 24 comenzará su avance hacia el estado de Baja California. Este fenómeno interactuará con una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera, así como con la corriente en chorro polar y un río atmosférico. El resultado de esta combinación será un significativo descenso de temperaturas y lluvias ligeras e intermitentes sobre el noroeste y norte de la entidad sonorense.

Además del frente frío que ingresará este viernes, se prevé la llegada de otro durante el día 31 de diciembre. Este evento atmosférico traerá consigo rachas de viento fuertes, superiores a los 65 km/h, lluvias ligeras (de 0.5 a 5 mm) y un refuerzo en el descenso de temperaturas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA