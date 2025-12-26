Clima en Sonora hoy, 26 de diciembre: Dos frentes fríos afectarán al estado; hoy ingresa uno

El Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Estatal de Protección Civil dieron a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy, 26 de diciembre y los próximos días.
Este día, el nuevo frente frío número 24 comenzará su avance hacia el estado de Baja California. Este fenómeno interactuará con una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera, así como con la corriente en chorro polar y un río atmosférico. El resultado de esta combinación será un significativo descenso de temperaturas y lluvias ligeras e intermitentes sobre el noroeste y norte de la entidad sonorense.
Además del frente frío que ingresará este viernes, se prevé la llegada de otro durante el día 31 de diciembre. Este evento atmosférico traerá consigo rachas de viento fuertes, superiores a los 65 km/h, lluvias ligeras (de 0.5 a 5 mm) y un refuerzo en el descenso de temperaturas.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: El día comenzó con una temperatura mínima de 18°C y una humedad relativa del 70%. Se espera que la temperatura máxima alcance los 31°C. Los vientos serán moderados, con ráfagas de hasta 30 km/h y cielos parcialmente nublados. La probabilidad de precipitación es del 20%.
- Ciudad Obregón: Hoy amaneció con una temperatura mínima de 19°C y humedad del 60%. La máxima será de 34°C, con vientos moderados (ráfagas de hasta 30 km/h) y cielos parcialmente nublados. No se esperan lluvias.
- Nogales: La mínima de hoy fue de 9°C, con una humedad relativa del 70%. Se prevé una máxima de 22°C, con vientos de hasta 40 km/h. La probabilidad de precipitación es del 40%, con cielos parcialmente nublados.
- San Luis Río Colorado: El día comenzó con 13°C y una humedad del 70%. Se espera una máxima de 22°C, con vientos fuertes que podrían superar los 60 km/h y cielos nublados. La probabilidad de lluvia es del 30%.
- Navojoa: La temperatura mínima fue de 18°C, con una humedad del 55%. Se espera que la máxima llegue a los 34°C, con vientos de hasta 30 km/h y cielos parcialmente nublados. No se prevén lluvias.
- Agua Prieta: Hoy amaneció con 7°C y una alta humedad del 85%. Se espera una máxima de 24°C, con vientos moderados de hasta 30 km/h y cielos parcialmente nublados. La probabilidad de precipitación es baja, al 0%.