Sonora

Clima en Sonora hoy, 25 de diciembre: Navidad calurosa, con temperaturas de 35 a 40 °C

El estado presentará condiciones inestables hoy, con vientos fuertes, lluvias dispersas y variaciones marcadas de temperatura a lo largo del día

Dic. 25, 2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico detallado sobre las condiciones climáticas en Sonora y otras regiones del noroeste de México para hoy, 25 de diciembre de 2025. Se espera que un nuevo frente frío se extienda sobre el noroeste de la República Mexicana, lo que traerá consigo una serie de cambios importantes en el clima de la entidad.

CONDICIONES GENERALES PARA SONORA

Durante este día, el estado de Sonora se verá afectado por un frente frío que interaccionará con otras condiciones atmosféricas, como la vaguada en niveles medios y altos y las corrientes en chorro polar y subtropical. Esto ocasionará un incremento en la intensidad de los vientos, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente frío en las primeras horas del día, especialmente en las zonas altas de Sonora, donde las temperaturas mínimas podrían llegar a rondar entre los 0 y los 5 °C, con posibilidad de heladas en las áreas montañosas. Durante la tarde, el clima será cálido a caluroso en muchas partes del estado, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C en el sur de Sonora.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y VIENTO EN SONORA

A lo largo del día, Sonora experimentará intervalos de chubascos con lluvias puntuales, las cuales podrían registrar entre 5 y 25 mm de acumulación. Las lluvias se concentrarán principalmente en el sur y occidente del estado, mientras que las áreas costeras pueden experimentar ráfagas de viento de hasta 60 km/h. Este fenómeno también provocará una ligera disminución en la visibilidad y condiciones de humedad en algunas zonas.

Además, el SMN alerta que las fuertes rachas de viento que se generarán en la región pueden provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones.

OTRAS REGIONES AFECTADAS POR EL CLIMA

En el resto del noroeste de México, se reporta que el nuevo frente frío afectará principalmente a Baja California, con intervalos de chubascos y posibles nevadas en la Sierra de San Pedro Mártir. En Baja California Sur, el clima será fresco durante la mañana y cálido en la tarde.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


