Unison aprobó evaluación 46 posgrados

Un total de 48 posgrados de la Universidad de Sonora fueron sometidos a la evaluación en la Convocatoria 2025 del Sistema Nacional de Posgrados, emitida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), de los cuales 46 posgrados lograron ser aprobados, informó Jesús Adolfo Minjárez Sosa, titular de la Dirección de apoyo a docentes, investigación y posgrado de la Unison.

El académico detalló que la Unison cuenta con posgrados en prácticamente todas las áreas del conocimiento, desde ciencias exactas, ingenierías, humanidades y ciencias sociales, entre otras, destacando que es la única institución de Sonora donde se cultivan estas áreas.

Minjárez Sosa, subrayó que esto es debido a la calidad que maneja la Universidad y que es la más reconocida a nivel noroeste, y eso lo constata precisamente los resultados que se obtuvieron en la reciente evaluación del Sistema Nacional de Posgrados

"De 48 posgrados que sometimos en todas las áreas, 46 se obtuvieron. ¿Qué quiere decir? El 96 por ciento, ahora de todos los posgrados que cuenta la Universidad de Sonora están reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados. Eso es muy importante porque repercute mucho y principalmente en los estudiantes", abundó el académico.

Detalló que prácticamente los estudiantes que ingresen a esos posgrados van a obtener la beca de la Secihti, lo que antes era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

"En ese sentido, la Universidad se posiciona como la líder en posgrados a nivel estatal, pero no solo eso, en términos relativos a nivel noroeste. ¿Qué significa en términos relativos? considerando el tamaño de la población, el tamaño de la matrícula, el tamaño de la universidad", dijo el titular de la dirección de apoyo a docentes, investigación y posgrado.

Apuntó que esto también repercute en los proyectos de investigación, porque siempre que un estudiante está asociado a un proyecto de investigación, y por consiguiente los criterios para decidir qué posgrado está en el Sistema Nacional de Posgrados se basan en la calidad de la investigación, planta académica y la incidencia social. "Creemos que estamos cumpliendo con la sociedad, creemos en la formación de estudiantes de alta calidad", puntualizó Jesús Adolfo Minjárez Sosa.