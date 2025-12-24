  • 24° C
Llaman a extranjeros a tomar precauciones

Es durante su estancia en el país brindando apoyo a través de sus consulados de Hermosillo y Nogales

Dic. 24, 2025
Consulado

La embajada de Estados Unidos en México hizo un llamado a sus connacionales a tomar precauciones durante su estancia en el país para mantenerse seguros durante esta temporada de fiestas, que en el caso de Sonora quedan a disposición los consulados de Hermosillo y Nogales.

Entre los consejos de seguridad que les brindaron se encuentra principalmente proteger sus hogares cerrando bien las puertas al igual que las ventanas, destacando que es de suma importancia considerar la instalación de un sistema de alarma de forma constante.

Además, piden que los objetos de valor se mantengan fuera de la vista de quien los rodee y utilizar temporizadores o luces para que la casa parezca que se encuentra habitada, esto con el objetivo de ahuyentar a quien tenga la intención de ingresar.

En caso de que no tengan una residencia permanente o de largo plazo en México, y que apenas tengan planeado ingresar al país, la advertencia es viajar con precaución, evitando publicar planes de viaje o bien actualizaciones en tiempo real en cualquiera de las redes sociales, y por seguridad se sugiere compartir el itinerario de viaje solo con personas de confianza.

"Mantente alerta en espacios públicos prestando atención a tu entorno en lugares concurridos como centros comerciales y mercados; mantén tus bolsas cerradas y evita mostrar objetos de valor", dijo la embajada de Estados Unidos.

También subrayaron que durante esta época aumentan las estafas y los intentos de "phishing", que es un ciberdelito en el que los atacantes se disfrazan de organizaciones de confianza para engañar a la gente y conseguir que facilite información confidencial como nombres de usuario, contraseñas y números de tarjetas de crédito.

Por lo anterior y para evitar fraudes se suman a la campaña de difusión que han realizado varias empresas para que la ciudadanía verifique los mensajes antes de hacer clic en enlaces o realizar donaciones.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

