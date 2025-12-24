Ruy Rendón envía mensaje de unidad

Para estas vísperas de la navidad, el Arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, envió un emotivo mensaje para todos los sonorenses, invitando a llevar una noche de paz y de alegría ante el nacimiento del niño de Jesús.

La Navidad se celebra este 25 de diciembre y se describe como una fecha llena de regalos, dulces y reuniones familiares. El Arzobispo, expresó que la navidad es un acontecimiento que invita a todos a encontrarse juntos en familia con el recién nacido, favoreciendo la alegría y la paz. “Celebremos dignamente el nacimiento del Hijo de Dios”.

Dentro del mensaje de Rendón Leal, se dirige de manera directa y respetuosa hacia los hermanos y hermanas de la religión. “Que la fiesta de la Navidad sea la gran oportunidad para caminar juntos, en familia, en comunidad, como Iglesia, favoreciendo la sana alegría y la verdadera paz”.

Además, pidió no olvidar que el centro y la razón de ser de esta celebración es el recién nacido, el Emmanuel, “el Dios con nosotros, que nace pobre entre los pobres. Dirijamos pues la mirada y el corazón hacia el portal de Belén y demos gracias a nuestro Padre Dios por darnos a su amado Hijo como Salvador del mundo”.

Por último, exclamó que su mejor deseo es que se viva el nacimiento del Redentor con alegría y paz. “Les envío un abrazo fraterno y mi bendición, y que San José y la Santísima Virgen María intercedan ante Dios por nuestras familias y comunidades. ¡Feliz Navidad!”, concluyó Ruy Rendón Leal, Arzobispo de Hermosillo.