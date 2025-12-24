  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Ruy Rendón envía mensaje de unidad

Destaca el encuentro familiar con Dios y la paz

Dic. 24, 2025
Arzobispo con feligreses
Arzobispo con feligreses

Para estas vísperas de la navidad, el Arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, envió un emotivo mensaje para todos los sonorenses, invitando a llevar una noche de paz y de alegría ante el nacimiento del niño de Jesús.

La Navidad se celebra este 25 de diciembre y se describe como una fecha llena de regalos, dulces y reuniones familiares. El Arzobispo, expresó que la navidad es un acontecimiento que invita a todos a encontrarse juntos en familia con el recién nacido, favoreciendo la alegría y la paz. “Celebremos dignamente el nacimiento del Hijo de Dios”.

Dentro del mensaje de Rendón Leal, se dirige de manera directa y respetuosa hacia los hermanos y hermanas de la religión. “Que la fiesta de la Navidad sea la gran oportunidad para caminar juntos, en familia, en comunidad, como Iglesia, favoreciendo la sana alegría y la verdadera paz”.

Además, pidió no olvidar que el centro y la razón de ser de esta celebración es el recién nacido, el Emmanuel, “el Dios con nosotros, que nace pobre entre los pobres. Dirijamos pues la mirada y el corazón hacia el portal de Belén y demos gracias a nuestro Padre Dios por darnos a su amado Hijo como Salvador del mundo”.

Por último, exclamó que su mejor deseo es que se viva el nacimiento del Redentor con alegría y paz. “Les envío un abrazo fraterno y mi bendición, y que San José y la Santísima Virgen María intercedan ante Dios por nuestras familias y comunidades. ¡Feliz Navidad!”, concluyó Ruy Rendón Leal, Arzobispo de Hermosillo.

 

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Llaman a extranjeros a tomar precauciones
Sonora

Llaman a extranjeros a tomar precauciones

Diciembre 24, 2025

Es durante su estancia en el país brindando apoyo a través de sus consulados de Hermosillo y Nogales

Circula documento con presuntos culpables de caso Waldos
Sonora

Circula documento con presuntos culpables de caso Waldos

Diciembre 24, 2025

Hay varios funcionarios estatales y municipales involucrados; este 24 de diciembre es la udiencia

Madres Buscadoras sin bajar la guardia
Sonora

Madres Buscadoras sin bajar la guardia

Diciembre 24, 2025

En pleno 24 de diciembre publican lista de desaparecidos